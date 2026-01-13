Premium držač crijeva s kutijom

Robusni držač crijeva za vanjske zidove. S pretincem za prskalice, raspršivače, priključke, spojke i rukavice i kutijom za spremanje vrtnih škara itd. za sva uobičajena vrtna crijeva.

Robusno obrađeni Kärcher Premium držač crijeva s kutijom idealan je za jednostavno postavljanje na vanjske zidove. Praktični držač crijeva štedi prostor i pruža mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača. Dodatno ima pretinac za odlaganje priključaka za slavine, spojki i vrtnih rukavica. Ali to nije sve: Kako bi uistinu sve bilo uredno, Premium držač crijeva s kutijom dodatno ima kutiju za odlaganje vrtnih škara i drugog vrtnog alata. Prikladan za čuvanje svih uobičajenih vrtnih crijeva. Više ništa ne ometa održavanje vrta. Inovativni Kärcher sustavi za odlaganje crijeva postavljaju nova mjerila po pitanju funkcionalnosti, dizajna i kvalitete. Idealno za brzo namatanje i odmatanje crijeva - uz minimalni prostor. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača.
Praktično pospremanje crijeva na malo mjesta
  • Sve pospremljeno centralno na jednom mjestu.
  • Za sva uobičajena vrtna crijeva
Robusna obrada
  • Dugotrajnost.
Pretinac za pospremanje priključaka za slavinu, spojki i vrtnih rukavica
Zidni držač
  • Jednostavno postavljanje na (vanjske) zidove
Dodatna kutija za pospremanje vrtnih škara i drugog vrtnog pribora
Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet crijeva (m) maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
Boja Crna
Težina (kg) 1,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 150 x 300 x 460
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Drveće
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
