Premium kutija za crijevo CR 7.220 Automatic

Premium kutija za crij. CR 7.220 Automatic s autom. uvlač. kao i lakim izvlač. crijeva. Mogućn. zakret. od 0° – 180°, podes. zaustavlj. zakret. kao i plosn. zidni drž. koji zauz. malo mjes.

Pomoću kompaktne Premium kutije za crijeva CR 7.220 Automatic moguće je brzo i jednostavno odmotati i namotati crijevo bez zavezivanja crijeva. Povlačenje crijeva ide automatski i ravnomjerno. Osim toga, automatsko namatanje crijeva nudi integriranu kočnicu za crijevo, koja osigurava kontrolirano uvlačenje crijeva. Zahvaljujući plosnatom zidnom držaču i kompaktnim dimenzijama, kutiju za crijevo moguće je postaviti uz posebnu uštedu prostora. Osim toga, praktičnim fiksiranjem kuta moguće je individualno namjestiti područje zakretanja od 0° – 180°. Tako će se učinkovito zaštititi predmeti odnosno zidovi.

Značajke i prednosti
Uklj. 20 plus 2 m visokokvalitetnog crijeva1/2'' koje ne sadrži ftalate (< 0,1%)
Prskalica
1 spojka crijeva
1 spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Komforno pospremanje pribora
Gotovo montirano
Specifikacije

Tehnički podaci

Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 10,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 506 x 420

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
