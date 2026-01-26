Premium kutija za crijevo CR 7.220 Automatic
Premium kutija za crij. CR 7.220 Automatic s autom. uvlač. kao i lakim izvlač. crijeva. Mogućn. zakret. od 0° – 180°, podes. zaustavlj. zakret. kao i plosn. zidni drž. koji zauz. malo mjes.
Pomoću kompaktne Premium kutije za crijeva CR 7.220 Automatic moguće je brzo i jednostavno odmotati i namotati crijevo bez zavezivanja crijeva. Povlačenje crijeva ide automatski i ravnomjerno. Osim toga, automatsko namatanje crijeva nudi integriranu kočnicu za crijevo, koja osigurava kontrolirano uvlačenje crijeva. Zahvaljujući plosnatom zidnom držaču i kompaktnim dimenzijama, kutiju za crijevo moguće je postaviti uz posebnu uštedu prostora. Osim toga, praktičnim fiksiranjem kuta moguće je individualno namjestiti područje zakretanja od 0° – 180°. Tako će se učinkovito zaštititi predmeti odnosno zidovi.
Značajke i prednosti
Uklj. 20 plus 2 m visokokvalitetnog crijeva1/2'' koje ne sadrži ftalate (< 0,1%)
Prskalica
1 spojka crijeva
1 spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Komforno pospremanje pribora
Gotovo montirano
Specifikacije
Tehnički podaci
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|10,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 506 x 420
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke