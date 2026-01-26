Pomoću kompaktne Premium kutije za crijeva CR 7.220 Automatic moguće je brzo i jednostavno odmotati i namotati crijevo bez zavezivanja crijeva. Povlačenje crijeva ide automatski i ravnomjerno. Osim toga, automatsko namatanje crijeva nudi integriranu kočnicu za crijevo, koja osigurava kontrolirano uvlačenje crijeva. Zahvaljujući plosnatom zidnom držaču i kompaktnim dimenzijama, kutiju za crijevo moguće je postaviti uz posebnu uštedu prostora. Osim toga, praktičnim fiksiranjem kuta moguće je individualno namjestiti područje zakretanja od 0° – 180°. Tako će se učinkovito zaštititi predmeti odnosno zidovi.