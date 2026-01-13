Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"
Stanica za navodnj. s demontaž. bubnjem za crijevo, mogućn. odlaganja prskalica i raspršivača kao i velikom kutijom za spremanje i mogućn. fiksir. štapova za zalijevanje. S bogatom opremom.
Kompaktna stanica za navodnjavanje! Gotovi montirani Premium nosač crijeva HR 7.315 komplet 1/2" za mobilnu ili stacionarnu uporabu savršen je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti odlaganja konačno se sve nalazi na jednom mjestu. Detalji opreme: demontažni bubanj za crijevo (2 u 1), mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača, prostrana kutija za spremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica itd. Uključujući zidni držač, crijevo 1/2" PrimoFlex® dužine 15 m, prskalicu Plus (2.645-177), 3 standardne spojke za crijevo, 1 standardnu spojku za crijevo s funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2 kao i dodatnu mogućnost fiksiranja štapova za zalijevanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
1 x standardna spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
3 x standardna spojka za crijevo
Demontažni bubanj za crijevo (2 u 1)
Mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača.
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalijevanje ili prskalica pričvršćenih na crijevo
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Prostrana kutija za pospremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica, itd.
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 30 m ili crijevo 5/8" dužine 20 m ili crijevo 3/4" dužine 12 m
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|4,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 460 x 510
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema