Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"

Stanica za navodnj. s demontaž. bubnjem za crijevo, mogućn. odlaganja prskalica i raspršivača kao i velikom kutijom za spremanje i mogućn. fiksir. štapova za zalijevanje. S bogatom opremom.

Kompaktna stanica za navodnjavanje! Gotovi montirani Premium nosač crijeva HR 7.315 komplet 1/2" za mobilnu ili stacionarnu uporabu savršen je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Zahvaljujući mnoštvu mogućnosti odlaganja konačno se sve nalazi na jednom mjestu. Detalji opreme: demontažni bubanj za crijevo (2 u 1), mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača, prostrana kutija za spremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica itd. Uključujući zidni držač, crijevo 1/2" PrimoFlex® dužine 15 m, prskalicu Plus (2.645-177), 3 standardne spojke za crijevo, 1 standardnu spojku za crijevo s funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2 kao i dodatnu mogućnost fiksiranja štapova za zalijevanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
1 x standardna spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop
15 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
3 x standardna spojka za crijevo
Demontažni bubanj za crijevo (2 u 1)
Mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača.
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalijevanje ili prskalica pričvršćenih na crijevo
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Prostrana kutija za pospremanje vrtnih rukavica, škara, lopatica, itd.
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 30 m ili crijevo 5/8" dužine 20 m ili crijevo 3/4" dužine 12 m
  • Za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 460 x 510

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"
Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH