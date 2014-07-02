Komplet crijeva, 20 m
Kompl. crijeva sa stand. crijevom (1/2") duž. 20 m, pištoljem za prsk., G3/4-priključ. za slavinu s G1/2-redukt., univerz. spojkom crijeva kao i univerz. spojkom crijeva s funkc. Aqua Stop.
Idealan komplet crijeva za početnike. Komplet se sastoji od standardnog crijeva (1/2") dužine 20 m, pištolja za prskanje, G3/4-priključka za slavinu s G1/2-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
20 m 1/2" standardno crijevo
- Idealan komplet za početnike
Klik-sustav
- Prikladno za sve poznate marke
Pištolj za prskanje s mogućnošću namještanja mlaza
- Vrsta mlaza može se mijenjati od "jakog do slabog"
Univerzalna spojka crijeva 2.645-191.0
- Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|20
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|2,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 360 x 100
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema