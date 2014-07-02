Komplet crijeva, 20 m

Kompl. crijeva sa stand. crijevom (1/2") duž. 20 m, pištoljem za prsk., G3/4-priključ. za slavinu s G1/2-redukt., univerz. spojkom crijeva kao i univerz. spojkom crijeva s funkc. Aqua Stop.

Idealan komplet crijeva za početnike. Komplet se sastoji od standardnog crijeva (1/2") dužine 20 m, pištolja za prskanje, G3/4-priključka za slavinu s G1/2-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
20 m 1/2" standardno crijevo
  • Idealan komplet za početnike
Klik-sustav
  • Prikladno za sve poznate marke
Pištolj za prskanje s mogućnošću namještanja mlaza
  • Vrsta mlaza može se mijenjati od "jakog do slabog"
Univerzalna spojka crijeva 2.645-191.0
  • Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 20
Veličina navoja G3/4
Boja Žuta boja
Težina (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 360 x 360 x 100

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
SOCIAL MEDIA
