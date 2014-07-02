Idealan komplet crijeva za početnike. Komplet se sastoji od standardnog crijeva (1/2") dužine 20 m, pištolja za prskanje, G3/4-priključka za slavinu s G1/2-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.