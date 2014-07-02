Komplet crijeva s držačem crijeva, 15 m
Kompl. crijeva s držačem, PrimoFlex® crijevom (1/2") duž. 15 m, prskalicom, G1-priklj. za slavinu s G3/4-redukt., univerz. spojkom za crijevo, univerz. spojkom za crijevo s funkc. Aqua Stop.
Komplet crijeva s držačem crijeva - idealno kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač. Komplet crijeva sastoji se od držača crijeva, PrimoFlex® crijeva (1/2") dužine 15 m, prskalice, G1-priključka za slavinu s G3/4-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
15 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
Idealan komplet za primjenu kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač
Klik-sustav
- Prikladno za sve poznate marke
Držač crijeva
- Za praktično pohranjivanje
Prskalica s mogućnošću namještanja mlaza
- Vrsta mlaza može se mijenjati od "jakog do slabog"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|15
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 260 x 110
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema