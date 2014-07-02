Komplet crijeva s držačem crijeva, 15 m

Kompl. crijeva s držačem, PrimoFlex® crijevom (1/2") duž. 15 m, prskalicom, G1-priklj. za slavinu s G3/4-redukt., univerz. spojkom za crijevo, univerz. spojkom za crijevo s funkc. Aqua Stop.

Komplet crijeva s držačem crijeva - idealno kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač. Komplet crijeva sastoji se od držača crijeva, PrimoFlex® crijeva (1/2") dužine 15 m, prskalice, G1-priključka za slavinu s G3/4-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
15 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
Idealan komplet za primjenu kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač
Klik-sustav
  • Prikladno za sve poznate marke
Držač crijeva
  • Za praktično pohranjivanje
Prskalica s mogućnošću namještanja mlaza
  • Vrsta mlaza može se mijenjati od "jakog do slabog"
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 15
Veličina navoja G1
Boja Žuta boja
Težina (kg) 2
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 260 x 110

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Komplet crijeva s držačem crijeva, 15 m
Komplet crijeva s držačem crijeva, 15 m
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
