Komplet crijeva s držačem crijeva - idealno kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač. Komplet crijeva sastoji se od držača crijeva, PrimoFlex® crijeva (1/2") dužine 15 m, prskalice, G1-priključka za slavinu s G3/4-reduktorom, univerzalne spojke crijeva kao i univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje za prvoklasno održavanje vrta. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.