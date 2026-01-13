Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje Plus
Stvoren za različite zadatke navodnjavanja u vrtu: komplet multifunkc. pištolja za prskanje uklj. priključak za slavinu kao i 2 spojke s prihvatnikom (jedna od njih s funkcijom Aqua Stop).
Komplet za mnoge zadatke navodnjavanja. Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje prilagođava se različitim potrebama različitih biljaka. Model multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus (br. 2.645-269.0) navodnjava bez kapanja te ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz kao i sitnu maglicu. Time ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ne svladava samo zadatke navodnjavanja, već također i lakše zadatke čišćenja. Okretna ručka s otponcem koji se može blokirati može se usmjeriti prema naprijed ili prema natrag pa tako omogućuje individualni komfor u rukovanju koji je tipičan za Kärcher. Osim toga, ovaj komplet sadrži 2 kvalitetne univerzalne spojke Plus s prihvatnikom – jedna od njih ima funkciju Aqua Stop – kao i element za priključenje slavine G3/4" s reduktorom G1/2". Zahvaljujući praktičnoj Aqua Stop funkciji, voda neće protjecati čak ni kada se prskalica skine a slavina je pri tome otvorena. Spojke se mogu koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Osigurava korištenje bez prskanja čak i tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
- Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
- Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
- Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Demontažni disk raspršivača
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Aqua Stop
- Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Univerzalne spojke (1/2", 5/8", 3/4")
- Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Klik-sustav
- Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 70 x 162
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretna ručka
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od meke plastike
- Obrazac raspršivanja: raspršivač
- Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština
- Čišćenje lišća
- Delikatne biljke (npr. sadnice)
- Živice