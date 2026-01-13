Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje Plus

Stvoren za različite zadatke navodnjavanja u vrtu: komplet multifunkc. pištolja za prskanje uklj. priključak za slavinu kao i 2 spojke s prihvatnikom (jedna od njih s funkcijom Aqua Stop).

Komplet za mnoge zadatke navodnjavanja. Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje prilagođava se različitim potrebama različitih biljaka. Model multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus (br. 2.645-269.0) navodnjava bez kapanja te ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz kao i sitnu maglicu. Time ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ne svladava samo zadatke navodnjavanja, već također i lakše zadatke čišćenja. Okretna ručka s otponcem koji se može blokirati može se usmjeriti prema naprijed ili prema natrag pa tako omogućuje individualni komfor u rukovanju koji je tipičan za Kärcher. Osim toga, ovaj komplet sadrži 2 kvalitetne univerzalne spojke Plus s prihvatnikom – jedna od njih ima funkciju Aqua Stop – kao i element za priključenje slavine G3/4" s reduktorom G1/2". Zahvaljujući praktičnoj Aqua Stop funkciji, voda neće protjecati čak ni kada se prskalica skine a slavina je pri tome otvorena. Spojke se mogu koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
  • Osigurava korištenje bez prskanja čak i tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
  • Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
  • Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
  • Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Demontažni disk raspršivača
  • Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Aqua Stop
  • Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Univerzalne spojke (1/2", 5/8", 3/4")
  • Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Klik-sustav
  • Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 70 x 162

Oprema

  • Broj mlazova: 4
  • Okretna ručka
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Elementi od meke plastike
  • Obrazac raspršivanja: raspršivač
  • Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Način prskanja: prskalica
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
  • Čišćenje lišća
  • Delikatne biljke (npr. sadnice)
  • Živice
