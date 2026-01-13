Komplet za mnoge zadatke navodnjavanja. Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje prilagođava se različitim potrebama različitih biljaka. Model multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus (br. 2.645-269.0) navodnjava bez kapanja te ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz kao i sitnu maglicu. Time ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ne svladava samo zadatke navodnjavanja, već također i lakše zadatke čišćenja. Okretna ručka s otponcem koji se može blokirati može se usmjeriti prema naprijed ili prema natrag pa tako omogućuje individualni komfor u rukovanju koji je tipičan za Kärcher. Osim toga, ovaj komplet sadrži 2 kvalitetne univerzalne spojke Plus s prihvatnikom – jedna od njih ima funkciju Aqua Stop – kao i element za priključenje slavine G3/4" s reduktorom G1/2". Zahvaljujući praktičnoj Aqua Stop funkciji, voda neće protjecati čak ni kada se prskalica skine a slavina je pri tome otvorena. Spojke se mogu koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga: Kärcher prskalice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.