Komplet s mlaznicom
Optimalni komplet za početnike s mlaznicom, priključkom za slavinu i 2 spojke (jedna s funkcijom Aqua Stop). Odmah spreman za uporabu za jednostavno navodnjavanje vrta.
Savršeno usklađeni komplet mlaznica za vaš vrt. Mlaznica (2.645-264.0) je idealna za jednostavne zadatke navodnjavanja. Zahvaljujući kontinuiranom namještanju vrsta mlaza, mlaz je moguće po potrebi mijenjati od konusnog do točkastog mlaza. Tako je omogućeno zalijevanje bilja i cvijeća, ali također i odstranjivanje grubih nečistoća u vrtu. Kada se mlaznica ne koristi, protok vode može se jednostavno zatvoriti na mlaznici. Osim toga, komplet sadrži i priključak za slavinu G3/4" s reduktorom G1/2" kao i 2 robusne univerzalne spojke od kojih jedna ima funkciju Aqua Stop. Ona sprječava protok vode na kraju vrtnog crijeva čak i kada je slavina otvorena, primjerice kod skidanja mlaznice. Ove spojke se mogu univerzalno koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga, Kärcher mlaznice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Malen i kompaktan
- Jednostavno rukovanje.
Aqua Stop
- Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Priključci za crijeva (1/2", 5/8")
- Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|131 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Funkcija samopražnjenja
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština