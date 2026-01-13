Savršeno usklađeni komplet mlaznica za vaš vrt. Mlaznica (2.645-264.0) je idealna za jednostavne zadatke navodnjavanja. Zahvaljujući kontinuiranom namještanju vrsta mlaza, mlaz je moguće po potrebi mijenjati od konusnog do točkastog mlaza. Tako je omogućeno zalijevanje bilja i cvijeća, ali također i odstranjivanje grubih nečistoća u vrtu. Kada se mlaznica ne koristi, protok vode može se jednostavno zatvoriti na mlaznici. Osim toga, komplet sadrži i priključak za slavinu G3/4" s reduktorom G1/2" kao i 2 robusne univerzalne spojke od kojih jedna ima funkciju Aqua Stop. Ona sprječava protok vode na kraju vrtnog crijeva čak i kada je slavina otvorena, primjerice kod skidanja mlaznice. Ove spojke se mogu univerzalno koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga, Kärcher mlaznice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na vaše vrtno crijevo.