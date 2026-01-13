Komplet s mlaznicom

Optimalni komplet za početnike s mlaznicom, priključkom za slavinu i 2 spojke (jedna s funkcijom Aqua Stop). Odmah spreman za uporabu za jednostavno navodnjavanje vrta.

Savršeno usklađeni komplet mlaznica za vaš vrt. Mlaznica (2.645-264.0) je idealna za jednostavne zadatke navodnjavanja. Zahvaljujući kontinuiranom namještanju vrsta mlaza, mlaz je moguće po potrebi mijenjati od konusnog do točkastog mlaza. Tako je omogućeno zalijevanje bilja i cvijeća, ali također i odstranjivanje grubih nečistoća u vrtu. Kada se mlaznica ne koristi, protok vode može se jednostavno zatvoriti na mlaznici. Osim toga, komplet sadrži i priključak za slavinu G3/4" s reduktorom G1/2" kao i 2 robusne univerzalne spojke od kojih jedna ima funkciju Aqua Stop. Ona sprječava protok vode na kraju vrtnog crijeva čak i kada je slavina otvorena, primjerice kod skidanja mlaznice. Ove spojke se mogu univerzalno koristiti za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga, Kärcher mlaznice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Malen i kompaktan
  • Jednostavno rukovanje.
Aqua Stop
  • Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Priključci za crijeva (1/2", 5/8")
  • Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 131 x 36 x 36

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
