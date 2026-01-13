Komplet s pištoljem

Odmah spreman za navodnjavanje vrta: komplet s pištoljem za prskanje osim pištolja sadrži i priključak za slavinu kao i 2 univerzalne spojke, od kojih jedna ima funkciju Aqua Stop.

Komplet sa svime što je potrebno za komforno zalijevanje vrta. Pištolj za prskanje (br. 2.645-265.0) pojednostavljuje posao zahvaljujući ručki s mogućnošću blokiranja i funkcijom umetanja, čime je moguće stalno održavati protok vode. Osim toga, moguće je kontinuirano namještanje 2 vrste mlaza: točkastog i konusnog. Time je s jedne strane moguće navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem, a s druge strane moguće je očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Osim pištolja komplet sadrži i priključak za slavinu G3/4" s reduktorom G1/2" kao i 2 univerzalne spojke (jedna s funkcijom Aqua Stop). Spojka s funkcijom Aqua Stop sprječava protok vode na kraju vrtnog crijeva čak i u slučaju kada se, primjerice, mlaznica skida dok je slavina otvorena. Univerzalne spojke su prikladne za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga, Kärcher mlaznice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Aqua Stop
  • Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Priključci za crijeva (1/2", 5/8")
  • Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Klik-sustav
  • Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 167 x 42 x 142

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
