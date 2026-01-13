Komplet sa svime što je potrebno za komforno zalijevanje vrta. Pištolj za prskanje (br. 2.645-265.0) pojednostavljuje posao zahvaljujući ručki s mogućnošću blokiranja i funkcijom umetanja, čime je moguće stalno održavati protok vode. Osim toga, moguće je kontinuirano namještanje 2 vrste mlaza: točkastog i konusnog. Time je s jedne strane moguće navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem, a s druge strane moguće je očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Osim pištolja komplet sadrži i priključak za slavinu G3/4" s reduktorom G1/2" kao i 2 univerzalne spojke (jedna s funkcijom Aqua Stop). Spojka s funkcijom Aqua Stop sprječava protok vode na kraju vrtnog crijeva čak i u slučaju kada se, primjerice, mlaznica skida dok je slavina otvorena. Univerzalne spojke su prikladne za sve uobičajene promjere vrtnih crijeva. Osim toga, Kärcher mlaznice i spojke kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.