Komplet spiralnog crijeva pruža idealne preduvjete za redovite poslove navodnjavanja u malim vrtovima, na terasama, balkonima ili na kampiranju. Više nema dugotrajnog i napornog nošenja kanti za zalijevanje ni povlačenja crijeva. Kärcher komplet spiralnog crijeva je prava pomoć i uvijek je spreman za sve aktivnosti navodnjavanja. Detalji opreme: spiralno crijevo dužine 10 m, koje ne sadrži ftalate i otporno je na UV zrake, multifunkcijski pištolj za prskanje, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4, priključak za slavinu za unutarnje armature kao i zidni držač. Zahvaljujući isporučenom multifunkcijskom pištolju za prskanje, moguće je bez imalo napora ukloniti čak i grubu prljavštinu s vrtnog alata itd. Spiralno crijevo vraća svoj kompaktni oblik nakon svake uporabe te se može spremiti na zidni držač, tako da štedi prostor. Zahvaljujući isporučenom priključku za slavinu za unutarnje armature, spiralno crijevo je moguće priključiti čak i na kuhinjsku slavinu.