Komplet spiralnog crijeva
Spiralno crijevo 10 m, multifunkc. pištolj, spojka za crijevo sa zašt. od prelamanja, spojka za crijevo sa zašt. od prelam. i Aqua Stop, priklj. G3/4, priklj. za unut. armaturu, zidni držač.
Komplet spiralnog crijeva pruža idealne preduvjete za redovite poslove navodnjavanja u malim vrtovima, na terasama, balkonima ili na kampiranju. Više nema dugotrajnog i napornog nošenja kanti za zalijevanje ni povlačenja crijeva. Kärcher komplet spiralnog crijeva je prava pomoć i uvijek je spreman za sve aktivnosti navodnjavanja. Detalji opreme: spiralno crijevo dužine 10 m, koje ne sadrži ftalate i otporno je na UV zrake, multifunkcijski pištolj za prskanje, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4, priključak za slavinu za unutarnje armature kao i zidni držač. Zahvaljujući isporučenom multifunkcijskom pištolju za prskanje, moguće je bez imalo napora ukloniti čak i grubu prljavštinu s vrtnog alata itd. Spiralno crijevo vraća svoj kompaktni oblik nakon svake uporabe te se može spremiti na zidni držač, tako da štedi prostor. Zahvaljujući isporučenom priključku za slavinu za unutarnje armature, spiralno crijevo je moguće priključiti čak i na kuhinjsku slavinu.
Značajke i prednosti
1 x spojka crijeva sa zaštitom od prelamanja
1 x spojka crijeva sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop
Priključak za slavinu G3/4
Nema zamornog namatanja i odmatanja teških crijeva, nema nošenja teških kanti za zalijevanje.
Priključak za unutarnje armature s navojem od mesinga
- Za priključenje spiralnog crijeva na slavine u kući
Multifunkcionalni pištolj za prskanje s 4 vrste mlaza
Nakon korištenja crijevo uvijek ponovo poprima svoj prvobitni oblik.
- Mogućnost urednog pospremanja za uredan vrt
Spiralno crijevo (10 m) otporno na UV zrake i savijanje
- Nije štetno za zdravlje
Zidni držač
- Jednostavno postavljanje na (vanjske) zidove
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|570 x 100 x 100
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema