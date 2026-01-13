Komplet spiralnog crijeva pruža idealne preduvjete za redovite poslove navodnjavanja u malim vrtovima, na terasama, balkonima ili na kampiranju. Više nema dugotrajnog i napornog nošenja kanti za zalijevanje ni povlačenja crijeva. Kärcher komplet spiralnog crijeva je prava pomoć i uvijek je spreman za sve aktivnosti navodnjavanja. Detalji opreme: spiralno crijevo dužine 10 m, koje ne sadrži ftalate i otporno je na UV zrake, multifunkcijski pištolj za prskanje, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4. Zahvaljujući isporučenom multifunkcijskom pištolju za prskanje, moguće je bez imalo napora ukloniti čak i grubu prljavštinu s vrtnog alata itd. Spiralno crijevo vraća svoj kompaktni oblik nakon svake uporabe.