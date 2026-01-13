Komplet spiralnog crijeva za početnike
Spiralno crijevo 10 m, multifunkcijski pištolj, spojka za crijevo m. Zaštita od prelamanja, spojka za crijevo m. Zaštita od prelamanja i Aqua Stop, priključak G3/4.
Komplet spiralnog crijeva pruža idealne preduvjete za redovite poslove navodnjavanja u malim vrtovima, na terasama, balkonima ili na kampiranju. Više nema dugotrajnog i napornog nošenja kanti za zalijevanje ni povlačenja crijeva. Kärcher komplet spiralnog crijeva je prava pomoć i uvijek je spreman za sve aktivnosti navodnjavanja. Detalji opreme: spiralno crijevo dužine 10 m, koje ne sadrži ftalate i otporno je na UV zrake, multifunkcijski pištolj za prskanje, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja, 1 spojka za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4. Zahvaljujući isporučenom multifunkcijskom pištolju za prskanje, moguće je bez imalo napora ukloniti čak i grubu prljavštinu s vrtnog alata itd. Spiralno crijevo vraća svoj kompaktni oblik nakon svake uporabe.
Značajke i prednosti
Nakon korištenja crijevo uvijek ponovo poprima svoj prvobitni oblik.
- Mogućnost urednog pospremanja za uredan vrt
Spiralno crijevo (10 m) otporno na UV zrake i savijanje
- Nije štetno za zdravlje
Multifunkcionalni pištolj za prskanje s 4 vrste mlaza
1 x spojka crijeva sa zaštitom od prelamanja
1 x spojka crijeva sa zaštitom od prelamanja i funkcijom Aqua Stop
Priključak za slavinu G3/4
Nema zamornog namatanja i odmatanja teških crijeva, nema nošenja teških kanti za zalijevanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 95 x 95
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema