Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery

Za brzo čišćenje kamina, sustava za grijanje na pelete ili roštilja na drveni ugljen bez prašine: naš baterijski usisavač za pepeo AD 2.

Pouzdano i sigurno uklanjanje pepela, grube nečistoće, ali i sitnih čestica prašine posao je za posebno dizajnirane stručnjake za usisavanje, kao što je naš snažni baterijski usisavač za pepeo AD 2. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, vatrootporni spremnik zapremine 14 litara i robusni ravni naborani filter s grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala jamče maksimalnu sigurnost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja dodirom gumba uklanja pepeo i prašinu iz filtera, osigurava dosljedno visoku snagu usisavanja. Potrebnu snagu i izdržljivost pruža snažna izmjenjiva Kärcher Battery Power baterija od 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu. Također, na mjesta koja su inače teško dostupna mogu se lako doseći s kosom ručnom cijevi, a pametno udubljenje za umetanje usisnog crijeva u kućište kompaktnog uređaja omogućuje uštedu prostora nakon završetka posla.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery: 18 V izmjenjiva baterija
18 V izmjenjiva baterija
Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući bežičnoj fleksibilnosti. Real Time tehnologija s LCD zaslonom za prikaz stanja napunjenosti baterije. Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery: Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Maksimalna sigurnost prilikom usisavanja pepela, čak i uz nepravilnu uporabu.
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery: Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Snažno čišćenje filtera pritiskom na gumb. Za konstantno veliku snagu usisavanja i velike količine prljavštine.
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
  • S robusnim ravnim nabranim filtrom i metalnim filterom za grubu nečistoću.
  • Za jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom
  • Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 200
Snaga usisavanja (W) 45
Vakuum (mbar) maks. 95
Količina zraka (l/s) maks. 22
Veličina spremnika (l) 14
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 13 (2,5 Ah) / pribl. 25 (5,0 Ah)
Razina snage zvuka (dB(A)) 78
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 328 x 343 x 431

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
  • Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo

Oprema

  • Materijal spremnika: Željezo
  • Funkcija čišćenja filtra
  • Položaj naslanjanja
  • Praktična ručka na spremniku
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Videos
Područja primjene
  • Pepeo
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH