Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery
Za brzo čišćenje kamina, sustava za grijanje na pelete ili roštilja na drveni ugljen bez prašine: naš baterijski usisavač za pepeo AD 2.
Pouzdano i sigurno uklanjanje pepela, grube nečistoće, ali i sitnih čestica prašine posao je za posebno dizajnirane stručnjake za usisavanje, kao što je naš snažni baterijski usisavač za pepeo AD 2. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, vatrootporni spremnik zapremine 14 litara i robusni ravni naborani filter s grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala jamče maksimalnu sigurnost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja dodirom gumba uklanja pepeo i prašinu iz filtera, osigurava dosljedno visoku snagu usisavanja. Potrebnu snagu i izdržljivost pruža snažna izmjenjiva Kärcher Battery Power baterija od 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu. Također, na mjesta koja su inače teško dostupna mogu se lako doseći s kosom ručnom cijevi, a pametno udubljenje za umetanje usisnog crijeva u kućište kompaktnog uređaja omogućuje uštedu prostora nakon završetka posla.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaMaksimalna sloboda kretanja zahvaljujući bežičnoj fleksibilnosti. Real Time tehnologija s LCD zaslonom za prikaz stanja napunjenosti baterije. Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)Maksimalna sigurnost prilikom usisavanja pepela, čak i uz nepravilnu uporabu.
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumbaSnažno čišćenje filtera pritiskom na gumb. Za konstantno veliku snagu usisavanja i velike količine prljavštine.
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
- S robusnim ravnim nabranim filtrom i metalnim filterom za grubu nečistoću.
- Za jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom
- Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|200
|Snaga usisavanja (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|maks. 95
|Količina zraka (l/s)
|maks. 22
|Veličina spremnika (l)
|14
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 13 (2,5 Ah) / pribl. 25 (5,0 Ah)
|Razina snage zvuka (dB(A))
|78
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|328 x 343 x 431
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
- Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
- Filtar za grubu nečistoću
- Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo
Oprema
- Materijal spremnika: Željezo
- Funkcija čišćenja filtra
- Položaj naslanjanja
- Praktična ručka na spremniku
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Videos
Područja primjene
- Pepeo
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj