Pouzdano i sigurno uklanjanje pepela, grube nečistoće, ali i sitnih čestica prašine posao je za posebno dizajnirane stručnjake za usisavanje, kao što je naš snažni baterijski usisavač za pepeo AD 2. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, vatrootporni spremnik zapremine 14 litara i robusni ravni naborani filter s grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala jamče maksimalnu sigurnost i usisavanje bez prašine. Inovativna funkcija ReBoost, koja dodirom gumba uklanja pepeo i prašinu iz filtera, osigurava dosljedno visoku snagu usisavanja. Potrebnu snagu i izdržljivost pruža snažna izmjenjiva Kärcher Battery Power baterija od 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu. Također, na mjesta koja su inače teško dostupna mogu se lako doseći s kosom ručnom cijevi, a pametno udubljenje za umetanje usisnog crijeva u kućište kompaktnog uređaja omogućuje uštedu prostora nakon završetka posla.