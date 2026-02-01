Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set

Snažan, dugotrajan baterijski usisavač za pepeo AD 2 s dosljedno velikom snagom usisavanja zahvaljujući integriranoj ReBoost funkciji za čišćenje filtera. Idealno za čišćenje kamina i roštilja.

Naš bežični baterijski usisavač za pepeo AD 2 olakšava brzo uklanjanje pepela iz kamina, sustava grijanja na pelete ili roštilja na drveni ugljen. Snažna izmjenjiva baterija Kärcher snage 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu pruža potrebnu trajnu snagu. Pametnim inovacijama, poput funkcije ReBoost za učinkovito čišćenje filtera pritiskom na gumb, u svakom je trenutku zajamčena visoka i dosljedna snaga usisavanja. Gruba nečistoća, pepeo ili čak fine čestice prašine pouzdano se usisavaju, također na mjestima kojima je teško pristupiti zahvaljujući zakošenoj ručnoj cijevi. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, kao i vatrootporni spremnik od 14 litara, osiguravaju maksimalnu sigurnost, a s robusnim ravnim nabranim filterom i grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala ispušni zrak također ostaje bez prašine. Nakon završetka posla usisno crijevo jednostavno se umetne u udubljenje u kućištu uređaja i sve se pohrani na način koji štedi prostor.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set: 18 V izmjenjiva baterija
18 V izmjenjiva baterija
Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući bežičnoj fleksibilnosti. Real Time tehnologija s LCD zaslonom za prikaz stanja napunjenosti baterije. Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set: Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)
Maksimalna sigurnost prilikom usisavanja pepela, čak i uz nepravilnu uporabu.
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set: Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumba
Snažno čišćenje filtera pritiskom na gumb. Za konstantno veliku snagu usisavanja i velike količine prljavštine.
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
  • S robusnim ravnim nabranim filtrom i metalnim filterom za grubu nečistoću.
  • Za jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom
  • Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 200
Snaga usisavanja (W) 45
Vakuum (mbar) maks. 95
Količina zraka (l/s) maks. 22
Veličina spremnika (l) 14
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 13 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 300
Izlazna snaga (A) 0,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Razina snage zvuka (dB(A)) 78
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 328 x 343 x 431

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
  • Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo

Oprema

  • Materijal spremnika: Željezo
  • Funkcija čišćenja filtra
  • Položaj naslanjanja
  • Praktična ručka na spremniku
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Videos
Područja primjene
  • Pepeo
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH