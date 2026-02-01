Baterijski usisavač pepela AD 2 Battery Set
Snažan, dugotrajan baterijski usisavač za pepeo AD 2 s dosljedno velikom snagom usisavanja zahvaljujući integriranoj ReBoost funkciji za čišćenje filtera. Idealno za čišćenje kamina i roštilja.
Naš bežični baterijski usisavač za pepeo AD 2 olakšava brzo uklanjanje pepela iz kamina, sustava grijanja na pelete ili roštilja na drveni ugljen. Snažna izmjenjiva baterija Kärcher snage 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu pruža potrebnu trajnu snagu. Pametnim inovacijama, poput funkcije ReBoost za učinkovito čišćenje filtera pritiskom na gumb, u svakom je trenutku zajamčena visoka i dosljedna snaga usisavanja. Gruba nečistoća, pepeo ili čak fine čestice prašine pouzdano se usisavaju, također na mjestima kojima je teško pristupiti zahvaljujući zakošenoj ručnoj cijevi. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, kao i vatrootporni spremnik od 14 litara, osiguravaju maksimalnu sigurnost, a s robusnim ravnim nabranim filterom i grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala ispušni zrak također ostaje bez prašine. Nakon završetka posla usisno crijevo jednostavno se umetne u udubljenje u kućištu uređaja i sve se pohrani na način koji štedi prostor.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaMaksimalna sloboda kretanja zahvaljujući bežičnoj fleksibilnosti. Real Time tehnologija s LCD zaslonom za prikaz stanja napunjenosti baterije. Kompatibilan sa svim uređajima na 18 V Kärcher Battery Power platformi.
Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo (obloženo)Maksimalna sigurnost prilikom usisavanja pepela, čak i uz nepravilnu uporabu.
Kärcher ReBoost tehnologija čišćenja filtra - čišćenje filtra pritiskom gumbaSnažno čišćenje filtera pritiskom na gumb. Za konstantno veliku snagu usisavanja i velike količine prljavštine.
Jednodijelni filtarski sustav (nezapaljiv) s robusnim filtrom s ravnim naborima i metalnim filtrom za grubu nečistoću
- S robusnim ravnim nabranim filtrom i metalnim filterom za grubu nečistoću.
- Za jednostavno pražnjenje i čišćenje spremnika bez kontakta s nečistoćom
- Maksimalan komfor zahvaljujući brzom vađenju filtra u samo jednom koraku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|200
|Snaga usisavanja (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|maks. 95
|Količina zraka (l/s)
|maks. 22
|Veličina spremnika (l)
|14
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 13 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|78
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|328 x 343 x 431
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
- Materijal usisnog crijeva: metal, obložen
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), poliester, nezapaljivi
- Filtar za grubu nečistoću
- Filtar za grubu nečistoću, materijal: Željezo
Oprema
- Materijal spremnika: Željezo
- Funkcija čišćenja filtra
- Položaj naslanjanja
- Praktična ručka na spremniku
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Područja primjene
- Pepeo
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj