Naš bežični baterijski usisavač za pepeo AD 2 olakšava brzo uklanjanje pepela iz kamina, sustava grijanja na pelete ili roštilja na drveni ugljen. Snažna izmjenjiva baterija Kärcher snage 18 V s Real Time tehnologijom za prikaz trajanja baterije na integriranom LCD zaslonu pruža potrebnu trajnu snagu. Pametnim inovacijama, poput funkcije ReBoost za učinkovito čišćenje filtera pritiskom na gumb, u svakom je trenutku zajamčena visoka i dosljedna snaga usisavanja. Gruba nečistoća, pepeo ili čak fine čestice prašine pouzdano se usisavaju, također na mjestima kojima je teško pristupiti zahvaljujući zakošenoj ručnoj cijevi. Fleksibilno usisno crijevo izrađeno od presvučenog metala, kao i vatrootporni spremnik od 14 litara, osiguravaju maksimalnu sigurnost, a s robusnim ravnim nabranim filterom i grubim filterom za grubu nečistoću izrađenim od metala ispušni zrak također ostaje bez prašine. Nakon završetka posla usisno crijevo jednostavno se umetne u udubljenje u kućištu uređaja i sve se pohrani na način koji štedi prostor.