Bežični usisavač VCS 3 Nano kompaktan je i snažan pomoćnik za svakodnevno čišćenje. Zahvaljujući inteligentnom otkrivanju prljavštine, usisna snaga se automatski prilagođava razini prljavštine kako bi se osiguralo učinkovito čišćenje i najbolje moguće vrijeme rada baterije. Zaslon Clean Control pruža informacije o trenutnom načinu čišćenja i razini prljavštine. Uz modernu BLDC tehnologiju motora i optimizirano brtvljenje podne mlaznice, jamči izvrsno usisavanje prašine na svim površinama. LED rasvjeta na podnoj mlaznici čini vidljivom čak i najsitniju prljavštinu. Zglob koji se okretom od 180° nudi visoku upravljivost i glatko klizi oko namještaja i u kutove. Višestupanjski HEPA sustav filtera, koji pouzdano hvata 99,9 posto (testirano prema EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) usisanih čestica, osigurava čist ispušni zrak, što VCS 3 Nano čini idealnim izborom za alergičare. S manje od 79 dB, usisavanje može biti tiho kao šapat, idealno za kućanstva s djecom ili kućnim ljubimcima. USB-C punjenje za dodatnu praktičnost i fleksibilnost; Osim toga, uređaj se može pohraniti u zidni nosač radi uštede prostora.