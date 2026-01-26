Baterijski usisavač VCS 3 Nano Complete
Bežični usisavač VCS 3 Nano – kompaktan i snažan pomoćnik za čist dom s inovativnim detekcijom prljavštine, inteligentnom regulacijom usisne snage i LED rasvjetom.
Bežični usisavač VCS 3 Nano kompaktan je i snažan pomoćnik za svakodnevno čišćenje. Zahvaljujući inteligentnom otkrivanju prljavštine, usisna snaga se automatski prilagođava razini prljavštine kako bi se osiguralo učinkovito čišćenje i najbolje moguće vrijeme rada baterije. Zaslon Clean Control pruža informacije o trenutnom načinu čišćenja i razini prljavštine. Uz modernu BLDC tehnologiju motora i optimizirano brtvljenje podne mlaznice, jamči izvrsno usisavanje prašine na svim površinama. LED rasvjeta na podnoj mlaznici čini vidljivom čak i najsitniju prljavštinu. Zglob koji se okretom od 180° nudi visoku upravljivost i glatko klizi oko namještaja i u kutove. Višestupanjski HEPA sustav filtera, koji pouzdano hvata 99,9 posto (testirano prema EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) usisanih čestica, osigurava čist ispušni zrak, što VCS 3 Nano čini idealnim izborom za alergičare. S manje od 79 dB, usisavanje može biti tiho kao šapat, idealno za kućanstva s djecom ili kućnim ljubimcima. USB-C punjenje za dodatnu praktičnost i fleksibilnost; Osim toga, uređaj se može pohraniti u zidni nosač radi uštede prostora.
Značajke i prednosti
Tehnologija automatskog prepoznavanjaInteligentno otkrivanje prljavštine optimizira učinkovitost čišćenja u automatskom načinu rada. Ovaj način rada automatski detektira količinu prljavštine i u skladu s tim prilagođava snagu usisavanja u tri stupnja.
Očistite kontrolni zaslonZaslon pruža stalna ažuriranja o procesu čišćenja i statusu uređaja - uključujući način čišćenja, stupanj prljavštine na podu (kada je u automatskom načinu rada) i status baterije. U automatskom načinu rada, zaslon koristi kod boje za označavanje stupnja zaprljanosti: tirkizna za bez do malo zaprljanosti, plava za srednje i ljubičasta za jako zaprljano.
Okretni zglob od 180° i LED rasvjetaVCS 3 Nano se bez napora kreće oko bilo koje prepreke i osvjetljava čak i najtamnije kutove – za temeljito čišćenje bez kompromisa.
Ultra lagan i kompaktan
- S ukupnom težinom od samo otprilike 2,3 kg, olakšava čišćenje, posebno uz stepenice ili iznad glave.
- U načinu rada ručnog usisavača, još je lakši – teži samo otprilike 1,4 kg bez pribora.
HEPA snaga za filtriranje preko 99,9%
- Dišite slobodno: HEPA filter održava zrak u zatvorenom prostoru čistim i zdravim.
- Zadržava 99,9% čestica (testirano prema EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idealno za osobe koje pate od alergija.
- Za higijenski i čist dom – bez prašine i alergena.
Učinkovita turbo četka
- Najsuvremenija tehnologija podne mlaznice s električnim pogonom za temeljito čišćenje svih vrsta poda.
- Savršeno dizajnirana brtva osigurava maksimalnu usisnu snagu i učinkovito uklanjanje prljavštine – čak i kada se suočite s tvrdokornom prljavštinom.
- S lakoćom usisava dlake kućnih ljubimaca, prašinu i grubu prljavštinu s tepiha, tvrdih podova i tapeciranog namještaja.
BLDC motor velike brzine – snažan i izdržljiv
- Impresivne performanse čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj usisnoj snazi.
- Pogon bez četkica za izdržljivost i pouzdanost – povećavajući vijek trajanja vašeg usisavača.
Relativno tih rad (maks. 79 dB)
- Idealno za kućanstva s djecom i kućnim ljubimcima – bez nepotrebnih smetnji uzrokovanih bukom.
Tri načina čišćenja – fleksibilna i učinkovita
- U eco! načinu rada, uređaj koristi upola manje energije u odnosu na automatski način rada i omogućuje do 50 minuta rada.
- Automatski način rada za automatsko podešavanje snage usisavanja.
- Boost način rada za maksimalnu snagu na tvrdokornoj prljavštini – za blistavo čiste rezultate.
USB-C priključak i bogata oprema
- Kompatibilan s većinom punjača baterija zahvaljujući USB-C priključku.
- Pravi pribor za svaki zadatak čišćenja, bilo da se radi o nastavku za uske prostore, četki za mekani namještaj ili nastavku za tapecirani namještaj.
- Zidni nosač za uštedu prostora u skladištu – idealan za male stanove i skučene prostore.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 78
|Veličina spremnika (ml)
|600
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / pribl. 50 Normalni mod: / pribl. 20 Način pojačanja: / pribl. 10
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|240
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1100 x 250 x 224
Opseg isporuke
- Vrsta HEPA filtera: HEPA higijenski filter (EN 1822:1998)
- Visoko učinkovit filter: 1 Komad(a)
- Univerzalna podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Kist za namještaj
- Držač pribora
- Mali zidni nosač
Oprema
- Punjač: USB-C kabel za punjenje 5 V - 12 V + adapter (1 komad svaki)
- Filterski sustav bez vrećica
- Mlaznica za tapecirane površine
- Senzor prašine
Videos
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice