Baterijski usisavač VCS 3 Nano Complete

Bežični usisavač VCS 3 Nano – kompaktan i snažan pomoćnik za čist dom s inovativnim detekcijom prljavštine, inteligentnom regulacijom usisne snage i LED rasvjetom.

Bežični usisavač VCS 3 Nano kompaktan je i snažan pomoćnik za svakodnevno čišćenje. Zahvaljujući inteligentnom otkrivanju prljavštine, usisna snaga se automatski prilagođava razini prljavštine kako bi se osiguralo učinkovito čišćenje i najbolje moguće vrijeme rada baterije. Zaslon Clean Control pruža informacije o trenutnom načinu čišćenja i razini prljavštine. Uz modernu BLDC tehnologiju motora i optimizirano brtvljenje podne mlaznice, jamči izvrsno usisavanje prašine na svim površinama. LED rasvjeta na podnoj mlaznici čini vidljivom čak i najsitniju prljavštinu. Zglob koji se okretom od 180° nudi visoku upravljivost i glatko klizi oko namještaja i u kutove. Višestupanjski HEPA sustav filtera, koji pouzdano hvata 99,9 posto (testirano prema EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) usisanih čestica, osigurava čist ispušni zrak, što VCS 3 Nano čini idealnim izborom za alergičare. S manje od 79 dB, usisavanje može biti tiho kao šapat, idealno za kućanstva s djecom ili kućnim ljubimcima. USB-C punjenje za dodatnu praktičnost i fleksibilnost; Osim toga, uređaj se može pohraniti u zidni nosač radi uštede prostora.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač VCS 3 Nano Complete: Tehnologija automatskog prepoznavanja
Tehnologija automatskog prepoznavanja
Inteligentno otkrivanje prljavštine optimizira učinkovitost čišćenja u automatskom načinu rada. Ovaj način rada automatski detektira količinu prljavštine i u skladu s tim prilagođava snagu usisavanja u tri stupnja.
Baterijski usisavač VCS 3 Nano Complete: Očistite kontrolni zaslon
Očistite kontrolni zaslon
Zaslon pruža stalna ažuriranja o procesu čišćenja i statusu uređaja - uključujući način čišćenja, stupanj prljavštine na podu (kada je u automatskom načinu rada) i status baterije. U automatskom načinu rada, zaslon koristi kod boje za označavanje stupnja zaprljanosti: tirkizna za bez do malo zaprljanosti, plava za srednje i ljubičasta za jako zaprljano.
Baterijski usisavač VCS 3 Nano Complete: Okretni zglob od 180° i LED rasvjeta
Okretni zglob od 180° i LED rasvjeta
VCS 3 Nano se bez napora kreće oko bilo koje prepreke i osvjetljava čak i najtamnije kutove – za temeljito čišćenje bez kompromisa.
Ultra lagan i kompaktan
  • S ukupnom težinom od samo otprilike 2,3 kg, olakšava čišćenje, posebno uz stepenice ili iznad glave.
  • U načinu rada ručnog usisavača, još je lakši – teži samo otprilike 1,4 kg bez pribora.
HEPA snaga za filtriranje preko 99,9%
  • Dišite slobodno: HEPA filter održava zrak u zatvorenom prostoru čistim i zdravim.
  • Zadržava 99,9% čestica (testirano prema EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idealno za osobe koje pate od alergija.
  • Za higijenski i čist dom – bez prašine i alergena.
Učinkovita turbo četka
  • Najsuvremenija tehnologija podne mlaznice s električnim pogonom za temeljito čišćenje svih vrsta poda.
  • Savršeno dizajnirana brtva osigurava maksimalnu usisnu snagu i učinkovito uklanjanje prljavštine – čak i kada se suočite s tvrdokornom prljavštinom.
  • S lakoćom usisava dlake kućnih ljubimaca, prašinu i grubu prljavštinu s tepiha, tvrdih podova i tapeciranog namještaja.
BLDC motor velike brzine – snažan i izdržljiv
  • Impresivne performanse čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj usisnoj snazi.
  • Pogon bez četkica za izdržljivost i pouzdanost – povećavajući vijek trajanja vašeg usisavača.
Relativno tih rad (maks. 79 dB)
  • Idealno za kućanstva s djecom i kućnim ljubimcima – bez nepotrebnih smetnji uzrokovanih bukom.
Tri načina čišćenja – fleksibilna i učinkovita
  • U eco! načinu rada, uređaj koristi upola manje energije u odnosu na automatski način rada i omogućuje do 50 minuta rada.
  • Automatski način rada za automatsko podešavanje snage usisavanja.
  • Boost način rada za maksimalnu snagu na tvrdokornoj prljavštini – za blistavo čiste rezultate.
USB-C priključak i bogata oprema
  • Kompatibilan s većinom punjača baterija zahvaljujući USB-C priključku.
  • Pravi pribor za svaki zadatak čišćenja, bilo da se radi o nastavku za uske prostore, četki za mekani namještaj ili nastavku za tapecirani namještaj.
  • Zidni nosač za uštedu prostora u skladištu – idealan za male stanove i skučene prostore.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina snage zvuka (dB(A)) < 78
Veličina spremnika (ml) 600
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / pribl. 50 Normalni mod: / pribl. 20 Način pojačanja: / pribl. 10
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 240
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1100 x 250 x 224

Opseg isporuke

  • Vrsta HEPA filtera: HEPA higijenski filter (EN 1822:1998)
  • Visoko učinkovit filter: 1 Komad(a)
  • Univerzalna podna mlaznica
  • Mlaznica za fuge
  • Kist za namještaj
  • Držač pribora
  • Mali zidni nosač

Oprema

  • Punjač: USB-C kabel za punjenje 5 V - 12 V + adapter (1 komad svaki)
  • Filterski sustav bez vrećica
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Senzor prašine
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
