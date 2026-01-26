Baterijska kosilica LMO 3-18
Laka i okretnija: 18 V bežična kosilica s snažnim bežičnim motorom i širinom rezanja od 34 cm, pogodna za travnjake do 350 m².
18-voltnja bežična kosilica je lagana, okretnija i ima snažan bežični motor. Travnjaci do 350 m² kosit će se brzo i precizno. Širina rezanja iznosi 34 centimetra. Visina rezanja može se lako prilagoditi na jedan od pet nivoa, od 25 do 60 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno kositi uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave za bolju učinkovitost košnje. Sustav košnje 2-u-1 omogućuje ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave po travnjaku kao prirodnog gnojiva tijekom mulčenja ili prikupljanje u 35-litrskom spremniku za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Ručka za vođenje podesiva je po visini za udoban radni položaj. Kada se okvir presavije, zauzima manje prostora pri pohrani. Ugrađene transportne ručke omogućuju jednostavno nošenje uz stepenice i preko prepreka. Kompatibilna je sa svim zamjenjivim baterijama s 18 V Kärcher Battery Power platforme.
Značajke i prednosti
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
iPowerDodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu. Funkcija malčiranja: Pokošena trava raspodjeljuje se po travnjaku kao prirodno gnojivo uporabom klina za malčiranje. Naoštren čelični nož za uredan rezultat rezanja bez vlati trave koje vire.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
- Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
Prikaz razine napunjenosti
- Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Praktično podešavanje visine rezanja
- Sa samo jednim pokretom, potrebna visina rezanja može se podesiti na jednu od pet razina, u rasponu od 25 do 60 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Ručka za vođenje može se individualno prilagoditi tjelesnoj visini – za uvijek uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|34
|visina košenja (mm)
|25 - 60
|Namještanje visine reza
|5-struko
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|35
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Komplet za malčiranje
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
Područja primjene
- Travnjak