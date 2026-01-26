18-voltnja bežična kosilica je lagana, okretnija i ima snažan bežični motor. Travnjaci do 350 m² kosit će se brzo i precizno. Širina rezanja iznosi 34 centimetra. Visina rezanja može se lako prilagoditi na jedan od pet nivoa, od 25 do 60 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno kositi uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave za bolju učinkovitost košnje. Sustav košnje 2-u-1 omogućuje ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave po travnjaku kao prirodnog gnojiva tijekom mulčenja ili prikupljanje u 35-litrskom spremniku za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Ručka za vođenje podesiva je po visini za udoban radni položaj. Kada se okvir presavije, zauzima manje prostora pri pohrani. Ugrađene transportne ručke omogućuju jednostavno nošenje uz stepenice i preko prepreka. Kompatibilna je sa svim zamjenjivim baterijama s 18 V Kärcher Battery Power platforme.