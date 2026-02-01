Snažna i vrlo okretnja: pokreće je dvije 18 V baterije i bežični 36 V motor, LMO 4-18 Dual idealno je rješenje za travnjake do 450 m². Niska težina čini kosilicu posebno okretnom i agilnom. Može se lako gurati čak i po neravnom terenu i oko prepreka. Širina rezanja iznosi 37 cm, a visina rezanja može se jednostavno prilagoditi na pet nivoa između 25 i 65 mm. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Češljaci za travu automatski hvataju travu čak i kada raste blizu rubova. Sustav košnje 2-u-1 omogućuje ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave po travnjaku kroz utičnicu za mulčenje, čime djeluje kao gnojivo, ili alternativno prikupljanje u veliki 40-litarski spremnik za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Visina ručke za vođenje može se podesiti za udoban radni položaj. Kada se okvir presavije, zauzima manje prostora pri pohrani. Tu je i velika, čvrsta ručka za nošenje uz stepenice i preko prepreka. Kompatibilna je sa svim zamjenjivim baterijama s 18 V Kärcher Battery Power platforme.