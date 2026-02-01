Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set

Dvije 18 V baterije za snažan 36 V motor, u kombinaciji s širinom rezanja od 37 cm – idealno za travnjake do 450 m². Baterije i brzi punjač uključeni.

Snažna i vrlo okretnja: s dvije 18-voltnje baterije i bežičnim 36-voltnim motorom, LMO 4-18 Dual Battery Set idealno je rješenje za travnjake do 450 m². Niska težina čini kosilicu posebno okretnom i agilnom. Može se lako manevrirati čak i po neravnom terenu i oko prepreka. Širina rezanja iznosi 37 centimetara, a visina rezanja može se centralno podesiti na pet nivoa između 25 i 65 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Češljaci za travu automatski hvataju travu čak i kada raste blizu rubova. Sustav košnje 2-u-1 omogućuje ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave po travnjaku kroz utičnicu za mulčenje, čime djeluje kao gnojivo, ili alternativno prikupljanje u veliki 40-litarski spremnik za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Visina ručke za vođenje može se podesiti za udoban radni položaj. Kada se okvir presavije, zauzima manje prostora pri pohrani. Tu je i velika, čvrsta ručka za nošenje uz stepenice i preko prepreka. Baterije i brzi punjač uključeni.

Značajke i prednosti
Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V snage
18 V + 18 V = 36 V snage
Snažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije Li-Ion baterije od 18 V.
Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set: Snažan motor bez četkica
Snažan motor bez četkica
Visoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Dodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1
  • Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu.
  • Funkcija malčiranja: Koristeći opremu za malčiranje, pokošena trava se ravnomjerno raspodjeljuje po travnjaku kao prirodno gnojivo.
  • Naoštren čelični nož za uredan rezultat rezanja bez vlati trave koje vire.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
  • Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
  • Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
  • Samo jednim pokretom, visina rezanja može se lako podesiti na jednu od pet razina, u rasponu od 25 mm do 65 mm.
Košnja do ruba travnjaka
  • Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
  • Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
  • Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
  • Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
  • Ručka za vođenje može se individualno prilagoditi tjelesnoj visini – za uvijek uspravan položaj tijekom rada.
  • Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
  • Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon motora (V) 36
Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
širina košenja (cm) 37
visina košenja (mm) 25 - 65
Namještanje visine reza 5-struko
Zapremnina spremnika za travu (l) 40
Pogon Motor bez četkica
Ubrzati (rpm) 3500
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Potreban broj baterija (Komad(a)) 2
Učinak po punjenju baterije * (m²) maks. 450 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 40 (5,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 94 / 143
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 14,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1222 x 437 x 1002

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterije i punjač uključeni
  • Baterija: 18 V / 5,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
  • Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
  • Komplet za malčiranje
  • Spremnik za travu

Oprema

  • Nož
  • Ručka za vođenje, namjestiva po visini
  • Integrirana ručka za nošenje
  • Prikaz razine napunjenosti
Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set
Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set
Videos
Područja primjene
  • Travnjak
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
