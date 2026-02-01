Baterijska kosilica LMO 4-18 Dual Battery Set
Dvije 18 V baterije za snažan 36 V motor, u kombinaciji s širinom rezanja od 37 cm – idealno za travnjake do 450 m². Baterije i brzi punjač uključeni.
Snažna i vrlo okretnja: s dvije 18-voltnje baterije i bežičnim 36-voltnim motorom, LMO 4-18 Dual Battery Set idealno je rješenje za travnjake do 450 m². Niska težina čini kosilicu posebno okretnom i agilnom. Može se lako manevrirati čak i po neravnom terenu i oko prepreka. Širina rezanja iznosi 37 centimetara, a visina rezanja može se centralno podesiti na pet nivoa između 25 i 65 milimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Češljaci za travu automatski hvataju travu čak i kada raste blizu rubova. Sustav košnje 2-u-1 omogućuje ravnomjerno raspoređivanje pokošene trave po travnjaku kroz utičnicu za mulčenje, čime djeluje kao gnojivo, ili alternativno prikupljanje u veliki 40-litarski spremnik za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Visina ručke za vođenje može se podesiti za udoban radni položaj. Kada se okvir presavije, zauzima manje prostora pri pohrani. Tu je i velika, čvrsta ručka za nošenje uz stepenice i preko prepreka. Baterije i brzi punjač uključeni.
Značajke i prednosti
18 V + 18 V = 36 V snageSnažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije Li-Ion baterije od 18 V.
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
iPowerDodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1
- Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu.
- Funkcija malčiranja: Koristeći opremu za malčiranje, pokošena trava se ravnomjerno raspodjeljuje po travnjaku kao prirodno gnojivo.
- Naoštren čelični nož za uredan rezultat rezanja bez vlati trave koje vire.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
- Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
- Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
- Samo jednim pokretom, visina rezanja može se lako podesiti na jednu od pet razina, u rasponu od 25 mm do 65 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Ručka za vođenje može se individualno prilagoditi tjelesnoj visini – za uvijek uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|37
|visina košenja (mm)
|25 - 65
|Namještanje visine reza
|5-struko
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|40
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 450 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|14,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Opseg isporuke
- Verzije: Baterije i punjač uključeni
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
- Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
Videos
Područja primjene
- Travnjak