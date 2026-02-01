Baterijska kosilica LMO 5-18 Dual
S širinom rezanja od 41 cm i dvostrukom snagom – snažni 36-voltnji motor LMO 5-18 Dual Battery kosilice pokreću dvije 18-voltnje baterije.
S dvije 18-voltnje baterije i snažnim bežičnim 36-voltnim motorom, LMO 5-18 Dual Battery kosilica jednako je prikladna za velike travnjake do 550 m². Laka i okretnija, bežična kosilica može se bez napora gurati po neravnom terenu i oko prepreka. Širina rezanja je 41 cm, a visina rezanja može se prilagoditi na jedan od šest nivoa, od 25 do 70 mm. Prilikom košnje, inteligentni iPower sustav kontrole motora automatski prilagođava brzinu uvjetima trave. Uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave, osiguravajući da nijedna stabljika ne bude propuštena. 2-u-1 sustav košnje omogućuje ravnomjerno raspršivanje pokošene trave po travnjaku kao prirodni gnojivo tijekom mulčenja ili prikupljanje u velikom 45-litrskom spremniku za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Ručka za vođenje je teleskopska, pružajući udoban, ergonomski radni položaj. Sklopivi okvir zauzima vrlo malo prostora kada se pohranjuje. Postoji velika, čvrsta ručka za nošenje uz stepenice i preko prepreka. LMO 5-18 Dual Battery kompatibilna je s 18 V Kärcher Battery Power platformom baterija.
Značajke i prednosti
18 V + 18 V = 36 V snageSnažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije Li-Ion baterije od 18 V.
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
iPowerDodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1
- Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu.
- Funkcija malčiranja: Pokošena trava raspodjeljuje se po travnjaku kao prirodno gnojivo uporabom klina za malčiranje.
- Naoštren čelični nož za uredan rezultat rezanja bez vlati trave koje vire.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
- Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
- Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
- Samo jednim pokretom, visina rezanja se lako može podesiti na jednu od šest razina, u rasponu od 25 do 70 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Brzi zatvarači za jednostavno blokiranje. Promjenjiv kut za uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|41
|visina košenja (cm)
|25 - 70
|Namještanje visine reza
|6x
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|45
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 275 (2,5 Ah) / maks. 550 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|14
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Opseg isporuke
- Verzije: Baterije i punjač nisu uključeni
- Komplet za malčiranje
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
