S dvije 18-voltnje baterije i snažnim bežičnim 36-voltnim motorom, LMO 5-18 Dual Battery kosilica jednako je prikladna za velike travnjake do 550 m². Laka i okretnija, bežična kosilica može se bez napora gurati po neravnom terenu i oko prepreka. Širina rezanja je 41 cm, a visina rezanja može se prilagoditi na jedan od šest nivoa, od 25 do 70 mm. Prilikom košnje, inteligentni iPower sustav kontrole motora automatski prilagođava brzinu uvjetima trave. Uz rubove ili granice, češljaci za travu ispravljaju stabljike trave, osiguravajući da nijedna stabljika ne bude propuštena. 2-u-1 sustav košnje omogućuje ravnomjerno raspršivanje pokošene trave po travnjaku kao prirodni gnojivo tijekom mulčenja ili prikupljanje u velikom 45-litrskom spremniku za travu – za neprekidnu košnju duže vrijeme. Ručka za vođenje je teleskopska, pružajući udoban, ergonomski radni položaj. Sklopivi okvir zauzima vrlo malo prostora kada se pohranjuje. Postoji velika, čvrsta ručka za nošenje uz stepenice i preko prepreka. LMO 5-18 Dual Battery kompatibilna je s 18 V Kärcher Battery Power platformom baterija.