S dvije 18-voltne baterije i snažnim 36-voltnim motorom bez četkica, LMO 5-18 Dual Battery Set prikladan je za kuće s velikim travnjacima do 550 kvadratnih metara. Lagana i upravljiva, kosilica se može gurati bez napora preko neravnog terena i oko prepreka. Radna širina je 41 centimetar, a visina rezanja može se centralno podešavati u šest razina između 25 i 75 centimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno pokositi rubove ili granice, češljevi za travnjak uspravljaju vlati trave, osiguravajući učinkovitije rezanje vlati. Sa sustavom košnje 2-u-1, pokošena trava se ravnomjerno raspoređuje po travnjaku kao prirodno gnojivo tijekom malčiranja ili se skuplja u spremnik za sakupljanje trave od 45 litara – za dulju košenje bez prestanka. Teleskopski dizajn ručke vodilice znači da se može prilagoditi za udoban radni položaj. Kad je okvir sklopljen, zauzima manje prostora u skladištu. Postoji velika, čvrsta ručka za lako nošenje uz stepenice i preko stepenica. Baterije i brzi punjač uključeni.