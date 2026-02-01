Baterijska kosilica LMO 5-18 Dual Battery Set
S dvostruko većom snagom: snažan motor od 36 V pokreću dvije baterije od 18 V – idealno za košnju velikih travnjaka. U kompletu su baterije i brzi punjač.
S dvije 18-voltne baterije i snažnim 36-voltnim motorom bez četkica, LMO 5-18 Dual Battery Set prikladan je za kuće s velikim travnjacima do 550 kvadratnih metara. Lagana i upravljiva, kosilica se može gurati bez napora preko neravnog terena i oko prepreka. Radna širina je 41 centimetar, a visina rezanja može se centralno podešavati u šest razina između 25 i 75 centimetara. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora funkcije iPower, brzina se automatski prilagođava uvjetima trave tijekom košnje. Kada je potrebno pokositi rubove ili granice, češljevi za travnjak uspravljaju vlati trave, osiguravajući učinkovitije rezanje vlati. Sa sustavom košnje 2-u-1, pokošena trava se ravnomjerno raspoređuje po travnjaku kao prirodno gnojivo tijekom malčiranja ili se skuplja u spremnik za sakupljanje trave od 45 litara – za dulju košenje bez prestanka. Teleskopski dizajn ručke vodilice znači da se može prilagoditi za udoban radni položaj. Kad je okvir sklopljen, zauzima manje prostora u skladištu. Postoji velika, čvrsta ručka za lako nošenje uz stepenice i preko stepenica. Baterije i brzi punjač uključeni.
Značajke i prednosti
18 V + 18 V = 36 V snageSnažan motor od 36 V kojeg napajaju dvije Li-Ion baterije od 18 V.
Snažan motor bez četkicaVisoka učinkovitost i dulji životni vijek proizvoda
iPowerDodatne performanse i optimizirano vrijeme rada baterije. Zahvaljujući inteligentnoj kontroli motora, brzina se automatski prilagođava stanju trave tijekom košnje.
Sustav za košnju 2 u 1
- Pokošena trava se učinkovito prenosi u spremnik za travu.
- Funkcija malčiranja: Koristeći opremu za malčiranje, pokošena trava se ravnomjerno raspodjeljuje po travnjaku kao prirodno gnojivo.
Učinkovito punjenje spremnika za sakupljanje trave
- Zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka, posuda za sakupljanje trave se puni do 95%. To znači manje vremena zastoja tijekom rada.
- Poklopac na spremniku za sakupljanje trave se zatvara kada je potpuno pun i treba ga isprazniti.
Jednostavno namještanje visine reza
- Samo jednim pokretom, visina rezanja se lako može podesiti na jednu od šest razina, u rasponu od 25 do 70 mm.
Košnja do ruba travnjaka
- Češljevi za travu automatski detektiraju čak i travu koja raste blizu ruba.
Praktičan dizajn
- Tekstilni spremnik za prihvat se može saviti tako da prilikom odlaganja na kosilicu zauzima veoma mali prostor.
- Preklopiva ručka za vođenje omogućuje spremanje na malom prostoru.
Integrirana ručka za nošenje
- Integrirana ručka za nošenje za jednostavan transport.
Ergonomski koncept rukovanja
- Brzi zatvarači za jednostavno blokiranje. Promjenjiv kut za uspravan položaj tijekom rada.
- Spužvasta ručka za sigurno držanje i ugodan osjećaj.
- Upravljačka traka pune duljine na ručici za navođenje čini rukovanje jednostavnim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|širina košenja (cm)
|41
|visina košenja (mm)
|25 - 70
|Namještanje visine reza
|6x
|Zapremnina spremnika za travu (l)
|45
|Pogon
|Motor bez četkica
|Ubrzati (rpm)
|3500
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Učinak po punjenju baterije * (m²)
|maks. 550 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|14
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Opseg isporuke
- Verzije: Baterije i punjač uključeni
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
- Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Spremnik za travu
Oprema
- Nož
- Ručka za vođenje, namjestiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje
- Prikaz razine napunjenosti
Videos
Područja primjene
- Travnjak