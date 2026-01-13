Baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery

Jednostavna za rukovanje, raznolika primjena i savršena za njegu stabala: lagana baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery sa sustavom zatezanja lanca bez alata.

Kärcher baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery savršeno je prikladna za praktičnu i raznoliku primjenu u njezi stabala zahvaljujući svojoj maloj težini i idealnoj duljini sablje. Jednostavno i brzo rezanje zahvaljujući odličnoj brzini lanca. Sustav zatezanja lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca omogućuju vrlo jednostavno rukovanje baterijskom lančanom pilom. Kombinacija kočnice lančane pile i dvofaktorske deblokade čine je posebno sigurnom. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje i boca za ulje dio su isporuke.

Značajke i prednosti
Baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery: Zatezanje lanca bez alata
Zatezanje lanca bez alata
Jednostavno zatezanje lanca regulatorom.
Baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Za uporabu baterijske lančane pile s niskom razinom održavanja.
Baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery: Zaštita od povratnog udara
Zaštita od povratnog udara
Lanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu sigurnost u slučaju povratnog udara.
Pandže
  • Sigurno vođenje i precizno rezanje zbog fiksiranja lančane pile na obratku.
Prvorazredna brzina
  • Brzina lanca od 10 m/s – za brzo rezanje.
Raznolika primjena
  • Sablja duljine 30 centimetara može se raznoliko upotrebljavati.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava slučajno pokretanje lančane pile.
Proziran spremnik za ulje
  • Kroz prozirni prozorčić može se uvijek kontrolirati razina ulja.
Motor bez četkica
  • Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Vodilica (cm) 30
Brzina lanca (m/s) 10
Raspodjela lanca 3/8" LP
Debljina pogonske karike 0,043"
Broj pogonskih karika 45
Kapacitet spremnika za ulje (ml) 200
Zajamčena razina zvučne snage (dB(A)) 101
Vrijednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,5
Vibracijske vrijednosti stražnje ručice (K=1.5 m/s²) (m/s²) 5,2
Pogon Motor bez četkica
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije * (Rezovi) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø granja: 10 cm

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Vodilica
  • Lanac za pilu
  • Boca za ulje

Oprema

  • Štitnik lanca
  • Zatezanje lanca bez alata
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Kočnica lanca
  • Indikator razine ulja
Područja primjene
  • Granje
  • Drvo za ogrijev
  • Drveće
