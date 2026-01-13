Kärcher baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery savršeno je prikladna za praktičnu i raznoliku primjenu u njezi stabala zahvaljujući svojoj maloj težini i idealnoj duljini sablje. Jednostavno i brzo rezanje zahvaljujući odličnoj brzini lanca. Sustav zatezanja lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca omogućuju vrlo jednostavno rukovanje baterijskom lančanom pilom. Kombinacija kočnice lančane pile i dvofaktorske deblokade čine je posebno sigurnom. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje i boca za ulje dio su isporuke.