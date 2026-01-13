Baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery
Jednostavna za rukovanje, raznolika primjena i savršena za njegu stabala: lagana baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery sa sustavom zatezanja lanca bez alata.
Kärcher baterijska lančana pila CNS 18-30 Battery savršeno je prikladna za praktičnu i raznoliku primjenu u njezi stabala zahvaljujući svojoj maloj težini i idealnoj duljini sablje. Jednostavno i brzo rezanje zahvaljujući odličnoj brzini lanca. Sustav zatezanja lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca omogućuju vrlo jednostavno rukovanje baterijskom lančanom pilom. Kombinacija kočnice lančane pile i dvofaktorske deblokade čine je posebno sigurnom. Uređaj, sablja, lanac, štitnik sablje i boca za ulje dio su isporuke.
Značajke i prednosti
Zatezanje lanca bez alataJednostavno zatezanje lanca regulatorom.
Automatsko podmazivanje lancaZa uporabu baterijske lančane pile s niskom razinom održavanja.
Zaštita od povratnog udaraLanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu sigurnost u slučaju povratnog udara.
Pandže
- Sigurno vođenje i precizno rezanje zbog fiksiranja lančane pile na obratku.
Prvorazredna brzina
- Brzina lanca od 10 m/s – za brzo rezanje.
Raznolika primjena
- Sablja duljine 30 centimetara može se raznoliko upotrebljavati.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava slučajno pokretanje lančane pile.
Proziran spremnik za ulje
- Kroz prozirni prozorčić može se uvijek kontrolirati razina ulja.
Motor bez četkica
- Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Vodilica (cm)
|30
|Brzina lanca (m/s)
|10
|Raspodjela lanca
|3/8" LP
|Debljina pogonske karike
|0,043"
|Broj pogonskih karika
|45
|Kapacitet spremnika za ulje (ml)
|200
|Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))
|101
|Vrijednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibracijske vrijednosti stražnje ručice (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Pogon
|Motor bez četkica
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije * (Rezovi)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø granja: 10 cm
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Vodilica
- Lanac za pilu
- Boca za ulje
Oprema
- Štitnik lanca
- Zatezanje lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Indikator razine ulja
Videos
Područja primjene
- Granje
- Drvo za ogrijev
- Drveće