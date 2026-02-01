Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery

Opremljene okretnom ručkom za 180°, metlom za odrezani materijal i dvostupanjskom regulacijom brzine: snažan baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery.

Paket snage za savršene rezove: baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Kärcher od 36 V. Zahvaljujući dvostupanjskoj regulaciji brzine, ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Osim toga, uz pomoć funkcije pile mogu se bez problema rezati čak i deblje grane. Druga značajka je ručka koja se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° koja sprječava umaranje ruku ili ramena. Također praktično: metla za odrezani materijal koja se može staviti i koja ošišanu živicu izravno odvodi na pod ne dopuštajući joj da padne u živicu. Laserski izrezani i dijamantno brušeni nož uvijek jamči precizan rezultat rezanja. Dodatni štitnik vrha noža sprečava oštećenja zgrada i podova kao i samog noža. A omča za vješanje integrirana u štitniku vrha noža omogućuje spremanje na malom prostoru na zidu. Uz to škare za živicu imaju sustav protiv blokiranja za rad bez prekida.

Značajke i prednosti
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery: Dvostupanjska regulacija brzine
Dvostupanjska regulacija brzine
Ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stupanj 1: velika brzina. Idealan za precizno šišanje radi oblikovanja. Stupanj 2: velika snaga. Idealan za šišanje radi pomlađivanja debljih grana i guste živice.
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery: Rotirajuća ručka
Rotirajuća ručka
Ručka se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° za ugodan položaj tijela tijekom rada.
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery: Metla za odrezani materijal
Metla za odrezani materijal
Jednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pile
  • Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož rezan laserom i brušen dijamantima
  • Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
  • Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
  • S integriranom omčom za praktično spremanje na zidu.
Dvoručno sigurnosno isključenje
  • Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 60
Razmak između zuba (mm) 26
Reguliranje brzine da
Brzine 2
Brzina noža (rezova/min) Faza 1: 2700 / Faza 2: 760
Tip oštrice laserski rez, dijamantno obrušen
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Učinak po punjenju baterije * (m) maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1077 x 213 x 183

* Visina živice: 1 m, rez s jedne strane na stupnju 1

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Štitnik noža
  • Metla za odrezani materijal

Oprema

  • Ručka: okretna
  • Funkcija pile
  • Zaštita od vođenja
  • Kukica
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery
Područja primjene
  • Živice
  • Grmovi
