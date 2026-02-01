Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery
Opremljene okretnom ručkom za 180°, metlom za odrezani materijal i dvostupanjskom regulacijom brzine: snažan baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery.
Paket snage za savršene rezove: baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Kärcher od 36 V. Zahvaljujući dvostupanjskoj regulaciji brzine, ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Osim toga, uz pomoć funkcije pile mogu se bez problema rezati čak i deblje grane. Druga značajka je ručka koja se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° koja sprječava umaranje ruku ili ramena. Također praktično: metla za odrezani materijal koja se može staviti i koja ošišanu živicu izravno odvodi na pod ne dopuštajući joj da padne u živicu. Laserski izrezani i dijamantno brušeni nož uvijek jamči precizan rezultat rezanja. Dodatni štitnik vrha noža sprečava oštećenja zgrada i podova kao i samog noža. A omča za vješanje integrirana u štitniku vrha noža omogućuje spremanje na malom prostoru na zidu. Uz to škare za živicu imaju sustav protiv blokiranja za rad bez prekida.
Značajke i prednosti
Dvostupanjska regulacija brzineOvisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stupanj 1: velika brzina. Idealan za precizno šišanje radi oblikovanja. Stupanj 2: velika snaga. Idealan za šišanje radi pomlađivanja debljih grana i guste živice.
Rotirajuća ručkaRučka se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° za ugodan položaj tijela tijekom rada.
Metla za odrezani materijalJednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pile
- Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož rezan laserom i brušen dijamantima
- Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
- Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
- Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
- S integriranom omčom za praktično spremanje na zidu.
Dvoručno sigurnosno isključenje
- Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Dužina reza (cm)
|60
|Razmak između zuba (mm)
|26
|Reguliranje brzine
|da
|Brzine
|2
|Brzina noža (rezova/min)
|Faza 1: 2700 / Faza 2: 760
|Tip oštrice
|laserski rez, dijamantno obrušen
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije * (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Visina živice: 1 m, rez s jedne strane na stupnju 1
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Štitnik noža
- Metla za odrezani materijal
Oprema
- Ručka: okretna
- Funkcija pile
- Zaštita od vođenja
- Kukica
Videos
Područja primjene
- Živice
- Grmovi