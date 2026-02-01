Paket snage za savršene rezove: baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Kärcher od 36 V. Zahvaljujući dvostupanjskoj regulaciji brzine, ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Osim toga, uz pomoć funkcije pile mogu se bez problema rezati čak i deblje grane. Druga značajka je ručka koja se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° koja sprječava umaranje ruku ili ramena. Također praktično: metla za odrezani materijal koja se može staviti i koja ošišanu živicu izravno odvodi na pod ne dopuštajući joj da padne u živicu. Laserski izrezani i dijamantno brušeni nož uvijek jamči precizan rezultat rezanja. Dodatni štitnik vrha noža sprečava oštećenja zgrada i podova kao i samog noža. A omča za vješanje integrirana u štitniku vrha noža omogućuje spremanje na malom prostoru na zidu. Uz to škare za živicu imaju sustav protiv blokiranja za rad bez prekida.