Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery Set

Dorasle svakom zahtjevu: snažne baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Set s okretnom ručkom i dvostupanjskom regulacijom brzine. Uključujući bateriju i brzi punjač.

Baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Set Kärcher od 36 V apsolutan je paket snage. Zahvaljujući dvostupanjskoj regulaciji brzine, ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Ručka se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° i tako osigurava ugodan rad u svakom radnom položaju bez umaranja ruku i ramena primjerice pri okomitom rezanju. Posebno je praktična metla za odrezani materijal koja se može staviti. Tako ošišana živica ne pada u živicu, nego se sasvim jednostavno odvodi na pod. Laserski izrezani i dijamantno brušeni nož daje vrlo precizan rezultat rezanja. Dodatni štitnik vrha noža sprečava oštećenja zgrada i podova kao i samog noža, a integrirana omča za vješanje omogućuje spremanje na malom prostoru na zidu. Uz pomoć funkcije pile mogu se bez problema rezati čak i deblje grane, a sustav protiv blokiranja omogućuje rad bez prekida. Baterija i brzi punjač dio su isporuke.

Značajke i prednosti
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery Set: Dvostupanjska regulacija brzine
Dvostupanjska regulacija brzine
Ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stupanj 1: velika brzina. Idealan za precizno šišanje radi oblikovanja. Stupanj 2: velika snaga. Idealan za šišanje radi pomlađivanja debljih grana i guste živice.
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery Set: Rotirajuća ručka
Rotirajuća ručka
Ručka se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° za ugodan položaj tijela tijekom rada.
Baterijske škare za živicu HGE 36-60 Battery Set: Metla za odrezani materijal
Metla za odrezani materijal
Jednostavno odvodi ošišanu živicu, koja bi inače pala u živicu, na pod ispred korisnika.
Funkcija pile
  • Posebno praktično kod živice s debljim granama.
Nož rezan laserom i brušen dijamantima
  • Nož osigurava precizan rezultat rezanja.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Za ugodno i sigurno držanje čak i tijekom duljih radova.
Zaštita od vođenja
  • Štiti nož i sprečava oštećenja objekata i podova.
  • S integriranom omčom za praktično spremanje na zidu.
Dvoručno sigurnosno isključenje
  • Štiti od slučajnog pokretanja škara za živicu.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Dužina reza (cm) 60
Razmak između zuba (mm) 26
Reguliranje brzine da
Brzine 2
Brzina noža (rezova/min) Faza 1: 2700 / Faza 2: 760
Tip oštrice laserski rez, dijamantno obrušen
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Učinak po punjenju baterije * (m) maks. 600 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 85 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 48 / 78
Izlazna snaga (A) 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1077 x 213 x 183

* Visina živice: 1 m, rez s jedne strane na stupnju 1

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power (1 kom.)
  • Štitnik noža
  • Metla za odrezani materijal

Oprema

  • Ručka: okretna
  • Funkcija pile
  • Zaštita od vođenja
  • Kukica
Područja primjene
  • Živice
  • Grmovi
