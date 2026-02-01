Baterijski trimer za živicu HGE 36-60 Battery Set Kärcher od 36 V apsolutan je paket snage. Zahvaljujući dvostupanjskoj regulaciji brzine, ovisno o primjeni možete birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Ručka se može okrenuti u nekoliko stupnjeva za 180° i tako osigurava ugodan rad u svakom radnom položaju bez umaranja ruku i ramena primjerice pri okomitom rezanju. Posebno je praktična metla za odrezani materijal koja se može staviti. Tako ošišana živica ne pada u živicu, nego se sasvim jednostavno odvodi na pod. Laserski izrezani i dijamantno brušeni nož daje vrlo precizan rezultat rezanja. Dodatni štitnik vrha noža sprečava oštećenja zgrada i podova kao i samog noža, a integrirana omča za vješanje omogućuje spremanje na malom prostoru na zidu. Uz pomoć funkcije pile mogu se bez problema rezati čak i deblje grane, a sustav protiv blokiranja omogućuje rad bez prekida. Baterija i brzi punjač dio su isporuke.