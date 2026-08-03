1.5 m usisna garnitura za usisne cijevi 1" (25 mm)
Usisna garnitura 1,5 m s usisnim crijevom spremnim za priključenje, otpornim na vakuum, za priključenje crpki na usisnu stranu cjevovoda 1". Idealna za kućnu vodoopskrbu.
Potpuno jednostavno priključenje crpke izravno na cjevovod u kući: uz pomoć usisne garniture PerfectConnect 1,5 m za usisne cjevovode 1" (25 mm). Komplet sadrži usisno crijevo dužine 1,5 m, otporno na vakuum, promjera 3/4", te priključni navoj G1 (33,3 mm) s obje strane, kao i priključni element za usisne cjevovode 1". Ovaj komplet se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, automata za vodu i kućnih vodovoda. Njegova visoka fleksibilnost značajno smanjuje buku kod fiksne instalacije. Osim toga, Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje brzu i jednostavnu montažu te iznimno pouzdano brtvi – za neometani rad crpki.
Značajke i prednosti
Priključenje pumpe na bušeni bunar i cjevovode, otporno na vakuum
- Kod priključenja pumpe za opskrbu kućanstva vodom ovo se crijevo može koristiti kao fleksibilni spoj na usisnoj strani, kako bi se na taj način dobio spoj između pumpe i sustava cjevovoda, koji dodatno također ne prenosi buku.
Priključni element za usisne cjevovode 1" bez navoja
- Priključenje crpke na cjevovode 1" bez uporabe alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|1,5
|Veličina navoja
|G1
|Promjer
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|216 x 91 x 245
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.