1.5 m usisna garnitura za usisne cijevi 1" (25 mm)

Usisna garnitura 1,5 m s usisnim crijevom spremnim za priključenje, otpornim na vakuum, za priključenje crpki na usisnu stranu cjevovoda 1". Idealna za kućnu vodoopskrbu.

Potpuno jednostavno priključenje crpke izravno na cjevovod u kući: uz pomoć usisne garniture PerfectConnect 1,5 m za usisne cjevovode 1" (25 mm). Komplet sadrži usisno crijevo dužine 1,5 m, otporno na vakuum, promjera 3/4", te priključni navoj G1 (33,3 mm) s obje strane, kao i priključni element za usisne cjevovode 1". Ovaj komplet se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, automata za vodu i kućnih vodovoda. Njegova visoka fleksibilnost značajno smanjuje buku kod fiksne instalacije. Osim toga, Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje brzu i jednostavnu montažu te iznimno pouzdano brtvi – za neometani rad crpki.

Značajke i prednosti
Priključenje pumpe na bušeni bunar i cjevovode, otporno na vakuum
  • Kod priključenja pumpe za opskrbu kućanstva vodom ovo se crijevo može koristiti kao fleksibilni spoj na usisnoj strani, kako bi se na taj način dobio spoj između pumpe i sustava cjevovoda, koji dodatno također ne prenosi buku.
Priključni element za usisne cjevovode 1" bez navoja
  • Priključenje crpke na cjevovode 1" bez uporabe alata.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 1,5
Veličina navoja G1
Promjer 3/4″
Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 216 x 91 x 245

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Usisavanje zaliha vode, npr. iz cisterni, bačvi za kišnicu, izvora ili sl.
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH