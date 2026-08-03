Potpuno jednostavno priključenje crpke izravno na cjevovod u kući: uz pomoć usisne garniture PerfectConnect 1,5 m za usisne cjevovode 1" (25 mm). Komplet sadrži usisno crijevo dužine 1,5 m, otporno na vakuum, promjera 3/4", te priključni navoj G1 (33,3 mm) s obje strane, kao i priključni element za usisne cjevovode 1". Ovaj komplet se vrlo jednostavno priključuje na usisnu stranu vrtnih crpki, automata za vodu i kućnih vodovoda. Njegova visoka fleksibilnost značajno smanjuje buku kod fiksne instalacije. Osim toga, Kärcher sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje brzu i jednostavnu montažu te iznimno pouzdano brtvi – za neometani rad crpki.