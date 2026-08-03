Pomoću ovog adaptera ćete spojiti mlazne cijevi ili Servo-Control regulatore koji imaju EASY!Lock s visokotlačnim pištoljima s priključkom M 22 × 1,5. Odabir odgovarajućeg adaptera i priključka iz naše opsežne ponude vrlo je jednostavan. U tu svrhu plastične obloge kod svih adaptera imaju dvobojni kôd kao i brojčanu oznaku. Pri tome antracit boja označava naš novi EASY!Lock priključak, dok crna boja simbolizira dosadašnji metrički navoj.