Naš novi EASY!Force visokotlačni pištolj kao i visokotlačni čistači koji su opremljeni EASY!Lock priključkom, mogu se uz pomoć ovog adaptera jednostavno i sigurno spojiti s visokotlačnim crijevima koja imaju priključak M 22 × 1,5. Odabir odgovarajućeg adaptera i priključka iz naše opsežne ponude vrlo je jednostavan. U tu svrhu plastične obloge kod svih adaptera imaju dvobojni kôd kao i brojčanu oznaku. Pri tome antracit boja označava naš novi EASY!Lock priključak, dok crna boja simbolizira dosadašnji metrički navoj.