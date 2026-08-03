Adapter 8 TR20IG-M18AG

Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom

Adapter razvijen za sigurno i pouzdano spajanje mlaznih cijevi opremljenih EASY!Lock priključkom i mlaznica, površinskih čistača ili četki za pranje s priključkom M 18 × 1,5. Odabir odgovarajućeg adaptera i priključka iz naše opsežne ponude vrlo je jednostavan. U tu svrhu plastične obloge kod svih adaptera imaju dvobojni kôd kao i brojčanu oznaku. Pri tome antracit boja označava naš novi EASY!Lock priključak, dok crna boja simbolizira dosadašnji metrički navoj.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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