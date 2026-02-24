Adapter Anti-Twist
Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.
Kärcherovim adapterom protiv uvijanja uživate u većoj slobodi kretanja i udobnosti pri radu s visokotlačnim čistačem. Uklonite uznemirujuće petlje u visokotlačnom crijevu što može uzrokovati spoticanje tijekom uporabe i postati prepreka za skladištenje. Jednostavno okrenite adapter ručno kako biste bez napora uklonili petlje. Adapter se može naknadno jednostavno i brzo integrirati za nadogradnju vašeg visokotlačnog crijeva. Kompatibilan je sa svim visokotlačnim crijevima s Quick Connect adapterom na pištolju. Zajamčena funkcija rotacije korištenjem mesinga. Pogodno za sve uređaje klasa K 4 do K 7.
Značajke i prednosti
Quick Connect priključak
- za visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.
Sustav protiv uvrtanja
- Petlje na visokotlačnom crijevu mogu se eliminirati rotacijom adaptera.
Od mesinga
- Pouzdana rotacijska funkcija korištenjem mesinga
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|137 x 26 x 26
Kompatibilni uređaji
- H 10 Q HR visokotlačno crijevo
- HK 12 komplet visokotlačnih crijeva
- HK 4 komplet visokotlačnih crijeva
- HK 7.5 komplet visokotlačnih crijeva
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT