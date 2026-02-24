Adapter Anti-Twist

Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.

Kärcherovim adapterom protiv uvijanja uživate u većoj slobodi kretanja i udobnosti pri radu s visokotlačnim čistačem. Uklonite uznemirujuće petlje u visokotlačnom crijevu što može uzrokovati spoticanje tijekom uporabe i postati prepreka za skladištenje. Jednostavno okrenite adapter ručno kako biste bez napora uklonili petlje. Adapter se može naknadno jednostavno i brzo integrirati za nadogradnju vašeg visokotlačnog crijeva. Kompatibilan je sa svim visokotlačnim crijevima s Quick Connect adapterom na pištolju. Zajamčena funkcija rotacije korištenjem mesinga. Pogodno za sve uređaje klasa K 4 do K 7.

Značajke i prednosti
Quick Connect priključak
  • za visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.
Sustav protiv uvrtanja
  • Petlje na visokotlačnom crijevu mogu se eliminirati rotacijom adaptera.
Od mesinga
  • Pouzdana rotacijska funkcija korištenjem mesinga
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 137 x 26 x 26
Videos
Kompatibilni uređaji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH