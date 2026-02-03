Adapter T
Idealno za priključenje na Kärcher Home & Garden visokotlačna crijeva s priključnom kopčom: adapter crijeva za teleskopsku mlaznu cijev.
Uz pomoć adaptera crijeva moguće je brzo i jednostavno međusobno spojiti teleskopsku mlaznu cijev i crijevo s priključnom kopčom (bez Quick Connect).
Značajke i prednosti
Međuelement za pištolj s teleskopskom mlaznom cijevi i crijevo (bez Quick Connect)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|131 x 28 x 35