Adapter za vrtno crijevo

Adapter za priključenje vrtnog crijeva - prikladan za direktno priključenje svih Kärcher četki i spužvi za čišćenje na vrtna crijeva sa sustavom brze spojke.

Adapter za priključenje vrtnog crijeva služi za direktno priključenje svih Kärcher četki i spužvi za čišćenje na vrtna crijeva sa sustavom brze spojke. Regulacija vode i zaustavljanje vode izvodi se izravno na adapteru.

Značajke i prednosti
Sustav brze spojke
  • Brzo priključenje svih Kärcher četki na vrtno crijevo
Regulacija vode i zaustavljanje vode izravno na adapteru
  • Praktična uporaba uređaja
Adapter za vrtno crijevo
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 112 x 39 x 39
Kompatibilni uređaji
