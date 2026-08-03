Kabel za uzemljenje dugačak šest metara za uspostavljanje izjednačavanja potencijala između jedinice za pjeskarenje i predmeta koji se čisti tijekom pjeskarenja suhim ledom. To je osobito potrebno ako je predmet koji se čisti izoliran, na primjer metalni alat na gumenoj podlozi. U ovom slučaju, kabel za uzemljenje može spriječiti elektrostatičko pražnjenje. Kabel ima snažne stezaljke na oba kraja, koje se mogu pričvrstiti na stroj na jednom kraju i na predmet koji se čisti na drugom kraju.