Add-on kit Control transformer
Električni ormarić s upravljačkim transformatorom (nazivna snaga 100 VA) i kabelom od 10 m (s utikačem) za glavu za unutarnje čišćenje HKF 30/14-E.
Električni ormarić s upravljačkim transformatorom (nazivna snaga 100 voltampera) i kabelom od 10 metara (s utikačem) za glavu za unutarnje čišćenje HKF 30/14-E. Ulazni naponi električnog ormarića: 230 V, 400 V, 420 V i 460 V, 50/60 herca. Izlazni naponi električnog ormarića: 24 volta/AC.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230 - 460
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,6