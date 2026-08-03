Električni ormarić s upravljačkim transformatorom (nazivna snaga 100 voltampera) i kabelom od 10 metara (s utikačem) za glavu za unutarnje čišćenje HKF 30/14-E. Ulazni naponi električnog ormarića: 230 V, 400 V, 420 V i 460 V, 50/60 herca. Izlazni naponi električnog ormarića: 24 volta/AC.