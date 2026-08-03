Add-on kit flame guard HDS
Senzor svjetla za nadzor plamena plamenika. Kako radi svjetlosni senzor: dovod goriva se prekida ako se plamen ugasi.
Senzor svjetla za nadzor plamena plamenika. Kako radi: dovod goriva se prekida ako se plamen ugasi. Senzor svjetla je potreban za stacionarni rad mobilnih strojeva. Kompatibilan je sa svim novim strojevima u HDS kompaktnoj, srednjoj i super klasi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
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