Scrambler drobi kuglice suhog leda u manje čestice. To omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina. Scrambler je montiran izravno između stroja i crijeva za prskanje. Na taj način ne ometa rukovanje mlaznim pištoljem. Stupanj drobljenja može se individualno podešavati zahvaljujući izmjenjivim pločama za rezanje.