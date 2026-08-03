Add-on kit scrambler L2P
Scrambler drobi kuglice suhog leda u manje čestice. To omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina.
Scrambler drobi kuglice suhog leda u manje čestice. To omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina. Scrambler je montiran izravno između stroja i crijeva za prskanje. Na taj način ne ometa rukovanje mlaznim pištoljem. Stupanj drobljenja može se individualno podešavati zahvaljujući izmjenjivim pločama za rezanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (g)
|450
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|135 x 45 x 45