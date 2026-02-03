Alat za čišćenje filtera za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje ne samo da omogućava jednostavno čišćenje filtera za usis zraka u samo nekoliko pokreta ruke,nego i produžuje radni vijek. Čišćenje filtera je gotovo automatsko: jednostavno ga umetnite u alat za čišćenje filtera, a mehanizam za ručnu rotaciju i istovremeno usisavanje osiguravaju kontinuirano čist predfilter. Napomena: drugi filter za usis zraka mora se prethodno umetnuti u uređaj. Točan dodatak osigurava sigurno prianjanje na uređaj. Filtar za usis zraka također je uključen u dodatnu opremu za izmjenu.