Alat za čišćenje filtera
Zahvaljujući alatu za čišćenje filtera za uređaje VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax, filter za usis zraka može se jednostavno očistiti.
Alat za čišćenje filtera za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje ne samo da omogućava jednostavno čišćenje filtera za usis zraka u samo nekoliko pokreta ruke,nego i produžuje radni vijek. Čišćenje filtera je gotovo automatsko: jednostavno ga umetnite u alat za čišćenje filtera, a mehanizam za ručnu rotaciju i istovremeno usisavanje osiguravaju kontinuirano čist predfilter. Napomena: drugi filter za usis zraka mora se prethodno umetnuti u uređaj. Točan dodatak osigurava sigurno prianjanje na uređaj. Filtar za usis zraka također je uključen u dodatnu opremu za izmjenu.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
- Umetnite filter za usis zraka i usisajte prašinu dok je uređaj uključen.
- Jednostavno čišćenje filtera za usis zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|130 x 50 x 140
Područja primjene
- Suha prljavština