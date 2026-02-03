Alat za čišćenje filtera

Zahvaljujući alatu za čišćenje filtera za uređaje VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax, filter za usis zraka može se jednostavno očistiti.

Alat za čišćenje filtera za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje ne samo da omogućava jednostavno čišćenje filtera za usis zraka u samo nekoliko pokreta ruke,nego i produžuje radni vijek. Čišćenje filtera je gotovo automatsko: jednostavno ga umetnite u alat za čišćenje filtera, a mehanizam za ručnu rotaciju i istovremeno usisavanje osiguravaju kontinuirano čist predfilter. Napomena: drugi filter za usis zraka mora se prethodno umetnuti u uređaj. Točan dodatak osigurava sigurno prianjanje na uređaj. Filtar za usis zraka također je uključen u dodatnu opremu za izmjenu.

Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
  • Umetnite filter za usis zraka i usisajte prašinu dok je uređaj uključen.
  • Jednostavno čišćenje filtera za usis zraka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 130 x 50 x 140
Područja primjene
  • Suha prljavština
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH