Allrounder floor cloth set EasyFix
Svestrani EasyFix set krpa za čišćenje podova - savršen za svaku prljavštinu i za svaki pod, od osjetljivih, zabrtvljenih podova do tvrdokorne prljavštine na pločicama.
Set krpa za čišćenje podova EasyFix All-rounder sadrži tri različite krpe za higijensko čišćenje podova parnim čistačem. Krpa Sensitive ima smanjenu propusnost pare - idealna za osjetljive, zabrtvljene podove. Ultra abrazivna krpa ima veći udio abrazivnih vlakana za posebno jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Abrazivna krpa podržava uklanjanje prljavštine abrazivnim vlaknima i nudi izvrsno skupljanje prljavštine s dodatnim mekanim tekstilnim dijelovima, na primjer prilikom brisanja nakon čišćenja Ultra abrazivnom krpom. Zahvaljujući sustavu kuke i petlje, krpe se mogu jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, tkanina ostaje sigurno na mjestu. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mješavina vlakana
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
- Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Kameni podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice