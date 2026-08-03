Allrounder floor cloth set EasyFix

Svestrani EasyFix set krpa za čišćenje podova - savršen za svaku prljavštinu i za svaki pod, od osjetljivih, zabrtvljenih podova do tvrdokorne prljavštine na pločicama.

Set krpa za čišćenje podova EasyFix All-rounder sadrži tri različite krpe za higijensko čišćenje podova parnim čistačem. Krpa Sensitive ima smanjenu propusnost pare - idealna za osjetljive, zabrtvljene podove. Ultra abrazivna krpa ima veći udio abrazivnih vlakana za posebno jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Abrazivna krpa podržava uklanjanje prljavštine abrazivnim vlaknima i nudi izvrsno skupljanje prljavštine s dodatnim mekanim tekstilnim dijelovima, na primjer prilikom brisanja nakon čišćenja Ultra abrazivnom krpom. Zahvaljujući sustavu kuke i petlje, krpe se mogu jednostavno i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, tkanina ostaje sigurno na mjestu. Nakon čišćenja, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete podnu mlaznicu prema gore i dalje od nje.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mješavina vlakana
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
  • Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 115 x 10
Područja primjene
  • Kameni podovi
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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