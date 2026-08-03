Zakošena mlaznica (3 mm) idealna je za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom. Skreće mlaz za 30°. Mlaznica je u potpunosti izrađena od plastike i proizvedena inovativnim postupkom 3D printanja. To daje mlaznici najbolju moguću izvedbu čišćenja, budući da nema potrebe uzimati u obzir ograničenja konvencionalnih metoda proizvodnje. Mlaznica ima sustav brze izmjene i može se jednostavno produžiti. To se radi pomoću nastavaka za kutne mlaznice, koji su dostupni zasebno.