Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°

Ukošena mlaznica, 3 mm: Ova plastična mlaznica skreće mlaz za 30°. Idealno za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom.

Zakošena mlaznica (3 mm) idealna je za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom. Skreće mlaz za 30°. Mlaznica je u potpunosti izrađena od plastike i proizvedena inovativnim postupkom 3D printanja. To daje mlaznici najbolju moguću izvedbu čišćenja, budući da nema potrebe uzimati u obzir ograničenja konvencionalnih metoda proizvodnje. Mlaznica ima sustav brze izmjene i može se jednostavno produžiti. To se radi pomoću nastavaka za kutne mlaznice, koji su dostupni zasebno.

Značajke i prednosti
Sustav brze zamjene
  • Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Plastična mlaznica
  • Šteta na osjetljivim površinama je izbjegnuta ako mlaznica slučajno dotakne površinu
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 46 x 22
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
  • Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
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Created with AI (artificial intelligence)

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