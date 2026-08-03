Nagnuta mlaznica skreće mlaz za 90°, što ga čini idealnim za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom. Ova mlaznica većim je dijelom izrađena od plastike pomoću inovativnog procesa 3D ispisa. Time se eliminiraju ograničenja konvencionalnih proizvodnih metoda i mlaznica postiže optimalnu učinkovitost čišćenja. Mlaznica se može jednostavno produžiti pomoću posebno dostupnih nastavaka za kutne mlaznice.