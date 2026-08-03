Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°
Ukošena mlaznica, 4 mm: Ova plastična mlaznica skreće mlaz za 30°. Idealno za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom.
Zakošena mlaznica (4 mm) idealna je za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom. Skreće mlaz za 30°. Mlaznica je u potpunosti izrađena od plastike i proizvedena inovativnim postupkom 3D printanja. To daje mlaznici najbolju moguću izvedbu čišćenja, budući da nema potrebe uzimati u obzir ograničenja konvencionalnih metoda proizvodnje. Mlaznica ima sustav brze izmjene i može se jednostavno produžiti. To se radi pomoću nastavaka za kutne mlaznice, koji su dostupni zasebno.
Značajke i prednosti
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Plastična mlaznica
- Šteta na osjetljivim površinama je izbjegnuta ako mlaznica slučajno dotakne površinu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 46 x 22
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina