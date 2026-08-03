Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°
U kutnoj mlaznici, mlaz je bočno otklonjen za 90°. Posebno je prikladan za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom.
Nagnuta mlaznica skreće mlaz za 90°, što ga čini idealnim za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom. Ova mlaznica većim je dijelom izrađena od plastike pomoću inovativnog procesa 3D ispisa. Time se eliminiraju ograničenja konvencionalnih proizvodnih metoda i mlaznica postiže optimalnu učinkovitost čišćenja. Mlaznica se može jednostavno produžiti pomoću posebno dostupnih nastavaka za kutne mlaznice.
Značajke i prednosti
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Plastična mlaznica
- Šteta na osjetljivim površinama je izbjegnuta ako mlaznica slučajno dotakne površinu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|135 x 45 x 20
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina