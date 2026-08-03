Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°

U kutnoj mlaznici, mlaz je bočno otklonjen za 90°. Posebno je prikladan za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom.

Nagnuta mlaznica skreće mlaz za 90°, što ga čini idealnim za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom. Ova mlaznica većim je dijelom izrađena od plastike pomoću inovativnog procesa 3D ispisa. Time se eliminiraju ograničenja konvencionalnih proizvodnih metoda i mlaznica postiže optimalnu učinkovitost čišćenja. Mlaznica se može jednostavno produžiti pomoću posebno dostupnih nastavaka za kutne mlaznice.

Značajke i prednosti
Sustav brze zamjene
  • Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Plastična mlaznica
  • Šteta na osjetljivim površinama je izbjegnuta ako mlaznica slučajno dotakne površinu
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 135 x 45 x 20
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
  • Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
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Created with AI (artificial intelligence)

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