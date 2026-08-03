Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m

Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.

Naš automatski kolut za crijevo dolazi s predmontiranim visokotlačnim crijevom (15 m) koje je već namotano i stoga je spremno za upotrebu odmah nakon što se izvede zidna montaža. Pokretan visokokvalitetnom oprugom od nehrđajućeg čelika, ovaj kolut za crijevo skraćuje vrijeme postavljanja prije i nakon aktivnosti, pomažući tako u povećanju produktivnosti. Pouzdano namotavanje i odvijanje visokotlačnog crijeva osigurava jednostavnije i stoga ugodnije rukovanje za korisnika, a istovremeno poboljšava i sigurnost na radu jer se pouzdano mogu izbjeći opasnosti od spoticanja

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 15
Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 300
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,1

Opseg isporuke

  • Bubanj za crijevo
  • Visokotlačno crijevo
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