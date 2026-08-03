Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m

Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.

Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Temperatura (°C) maks. 100
Maks. tlak (bar) 200
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,3

Opseg isporuke

  • Bubanj za crijevo
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