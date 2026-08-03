Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika, 40 m

Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključak za bubanj za crijevo).