Automobilski adapter

Uvijek dovoljno snage na putu: uz pomoć adaptera za vozila, Mobile Outdoor Cleaner OC 3 može praktično raditi s pogonom na akumulator vozila.

Kärcher adapter za vozila sasvim se jednostavno može priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na utikač za punjenje uređaja Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Tako OC 3 može raditi s pogonom na akumulator vozila (ne i puniti se) – na primjer ako je baterija prazna. Za čišćenje kada ste na putu.

Značajke i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
  • Za praktično priključenje na automobil.
  • Moguće povezivanje preko utičnice za punjenje na mobilnom uređaju za čišćenje na vanjskim površinama.
Idealna opskrba električnom energijom na putu
  • Uvijek dovoljno energije - neovisno o trajanju baterije.
  • Za potpunu mobilnost.
Veliki radijus djelovanja
  • Dužina 2 metra.
  • Tako je moguće pozicionirati mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama pokraj auta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 150 x 38 x 54
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