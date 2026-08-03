Kärcher adapter za vozila sasvim se jednostavno može priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na utikač za punjenje uređaja Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Tako OC 3 može raditi s pogonom na akumulator vozila (ne i puniti se) – na primjer ako je baterija prazna. Za čišćenje kada ste na putu.