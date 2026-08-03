Automobilski adapter
Uvijek dovoljno snage na putu: uz pomoć adaptera za vozila, Mobile Outdoor Cleaner OC 3 može praktično raditi s pogonom na akumulator vozila.
Kärcher adapter za vozila sasvim se jednostavno može priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na utikač za punjenje uređaja Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Tako OC 3 može raditi s pogonom na akumulator vozila (ne i puniti se) – na primjer ako je baterija prazna. Za čišćenje kada ste na putu.
Značajke i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
- Za praktično priključenje na automobil.
- Moguće povezivanje preko utičnice za punjenje na mobilnom uređaju za čišćenje na vanjskim površinama.
Idealna opskrba električnom energijom na putu
- Uvijek dovoljno energije - neovisno o trajanju baterije.
- Za potpunu mobilnost.
Veliki radijus djelovanja
- Dužina 2 metra.
- Tako je moguće pozicionirati mobilni uređaj za čišćenje na vanjskim površinama pokraj auta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|150 x 38 x 54
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