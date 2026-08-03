Battery Power 4/25
Izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah prikladna je za korištenje u svim Kärcher Battery Power uređajima od 4 V.
Iznimno dugotrajno vrijeme rada baterije i vrhunska izvedba: izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah može se pohvaliti jednostavnim mehanizmom za otključavanje, što čini umetanje i uklanjanje baterije brzim i lakim – bez potrebe za alatom. Vrijeme rada uređaja može se produžiti koliko god želite s dodatnim baterijama za maksimalnu fleksibilnost tijekom korištenja. Kontaktni sustav i IPX4 zaštita od prskanja vode osiguravaju sigurnu upotrebu, čak i u uređajima s visokom strujom. Visokokvalitetne litijsko-ionske ćelije impresivne su zahvaljujući svojim dosljednim performansama, sprječavajući samopražnjenje i učinak pamćenja (gubitak kapaciteta zbog čestog djelomičnog pražnjenja). Dodatna prednost je područje mekano na dodir za optimalno rukovanje kako bi se spriječilo klizanje prilikom mijenjanja baterije. Dugotrajan zahvaljujući dijeljenju baterije: izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah prikladna je za sve uređaje koji koriste sustav izmjenjivih baterija od 4 V Kärcher Battery Power – čak i za uređaje s dvije baterije.
Značajke i prednosti
4 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterijaPrikladno za sve 4 V Kärcher Battery Power uređaje. Čak i za uređaje koji imaju veće zahtjeve za napajanjem i stoga trebaju dvije baterije. Možete produljiti vrijeme rada vašeg uređaja s dodatnom baterijom za veću fleksibilnost i radnu spremnost u bilo kojem trenutku. Održivo i isplativo korištenje baterije za različite uređaje.
Snažna litijsko-ionska ćelijaLitijsko-ionska baterija od 2,5 Ah jamči stalnu snagu dok sprječava samopražnjenje i učinak pamćenja. S bakrenim konektorom ćelija za manji otpor i veću snagu.
Ocijenjeno IPX4 – zaštićeno od prskanja vodeOptimalna zaštita od prskanja vode, stoga savršena za upotrebu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Kućište zaštićeno od prašine, korozije i mehanički zaštićeno.
Mehanizam za otključavanje s mekim rukohvatom
- Brža i lakša izmjena baterije – bez potrebe za alatima.
- Praktičan za uklanjanje, bez klizanja zahvaljujući udubljenim rukohvatima.
Učinkovit sustav upravljanja baterijom
- Rad s optimalnim parametrima ćelije za najbolje performanse tijekom procesa pražnjenja i ponovnog punjenja.
- Štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i dubokog pražnjenja.
- Dulji vijek trajanja baterije.
Upravljanje temperaturom
- Vrhunski učinak zahvaljujući učinkovitom konceptu otpadne topline.
Siguran i kvalitetan kontaktni sustav s petopolnim utikačem
- Najviša razina sigurnosti pri korištenju i punjenju uređaja.
- Isto vrijedi i za visoke električne struje.
Robusno kućište
- Kärcher kućišta baterija izuzetno su otporna na udarce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|4 V Baterijska platforma
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Klasa zaštite
|IPX4
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|97 x 30 x 37