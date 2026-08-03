Iznimno dugotrajno vrijeme rada baterije i vrhunska izvedba: izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah može se pohvaliti jednostavnim mehanizmom za otključavanje, što čini umetanje i uklanjanje baterije brzim i lakim – bez potrebe za alatom. Vrijeme rada uređaja može se produžiti koliko god želite s dodatnim baterijama za maksimalnu fleksibilnost tijekom korištenja. Kontaktni sustav i IPX4 zaštita od prskanja vode osiguravaju sigurnu upotrebu, čak i u uređajima s visokom strujom. Visokokvalitetne litijsko-ionske ćelije impresivne su zahvaljujući svojim dosljednim performansama, sprječavajući samopražnjenje i učinak pamćenja (gubitak kapaciteta zbog čestog djelomičnog pražnjenja). Dodatna prednost je područje mekano na dodir za optimalno rukovanje kako bi se spriječilo klizanje prilikom mijenjanja baterije. Dugotrajan zahvaljujući dijeljenju baterije: izmjenjiva baterija Kärcher Battery Power od 2,5 Ah prikladna je za sve uređaje koji koriste sustav izmjenjivih baterija od 4 V Kärcher Battery Power – čak i za uređaje s dvije baterije.