Savršen travnjak počinje savršenim košenjem. A to je moguće samo s pravom oštricom. Nož kosilice za LMO 2-18 sa širinom rezanja od 32 centimetra postiže potrebnu visinu rezanja čak iu nezgodnim dijelovima vrta. Visokokvalitetna, iznimno oštra čelična oštrica nikada ne ostavlja nazubljene vlati trave ili neravne mrlje. Dakle, možete se pouzdati u baterijsku kosilicu za besprijekoran rez. Ako treba promijeniti oštricu kosilice, potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka – dajte više vremena za košnju i uživajte u nepogrešivom mirisu svježe pokošene trave.