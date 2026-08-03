Blade LMO 2-18
Potrebno je samo nekoliko koraka da se oštrica kosilice izrađena od visokokvalitetnog čelika ugradi u LMO 2-18 baterijsku kosilicu. Uz širinu rezanja od 32 cm, proizvodi čiste rezove.
Savršen travnjak počinje savršenim košenjem. A to je moguće samo s pravom oštricom. Nož kosilice za LMO 2-18 sa širinom rezanja od 32 centimetra postiže potrebnu visinu rezanja čak iu nezgodnim dijelovima vrta. Visokokvalitetna, iznimno oštra čelična oštrica nikada ne ostavlja nazubljene vlati trave ili neravne mrlje. Dakle, možete se pouzdati u baterijsku kosilicu za besprijekoran rez. Ako treba promijeniti oštricu kosilice, potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka – dajte više vremena za košnju i uživajte u nepogrešivom mirisu svježe pokošene trave.
Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
- Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
- Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
- Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave.
Savršeno usklađen pribor
- Oštrica za kosilicu idealna je za LMO 2-18 baterijsku kosilicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|širina košenja (cm)
|32
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|316 x 67 x 10
Područja primjene
- Travnjak