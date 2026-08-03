Blade LMO 4-18 Dual

Nema nazubljenih vlati trave, nema neravnih mrlja iza sebe – oštar čelični nož kosilice sa širinom rezanja od 37 centimetra za LMO 4-18 Dual brine se za to.

Travnjak je svježe pokošen, a svi pokošeni ostaci uredno su uhvaćeni u vreću za sakupljanje trave zahvaljujući pomno osmišljenom dizajnu noževa – savršen rezultat za dan u vrtu! Sve je to zahvaljujući oštrom čeličnom nožu za dvostruku baterijsku kosilicu LMO 4-18, koji ne trga travu niti ostavlja neravne mrlje na travnjaku. Oštrica pouzdano reže na potrebnu visinu rezanja preko širine rezanja od 37 centimetra, ostavljajući travnjak koji je užitak za vidjeti! Promjena noža kosilice traje samo nekoliko jednostavnih koraka.

Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
  • Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
  • Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
  • Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave.
Savršeno usklađen pribor
  • Oštrica za kosilicu idealna je za LMO 4-18 Dual baterijsku kosilicu.
Specifikacije

Tehnički podaci

širina košenja (cm) 37
Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 370 x 94 x 18
Područja primjene
  • Travnjak
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Created with AI (artificial intelligence)

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