Travnjak je svježe pokošen, a svi pokošeni ostaci uredno su uhvaćeni u vreću za sakupljanje trave zahvaljujući pomno osmišljenom dizajnu noževa – savršen rezultat za dan u vrtu! Sve je to zahvaljujući oštrom čeličnom nožu za dvostruku baterijsku kosilicu LMO 4-18, koji ne trga travu niti ostavlja neravne mrlje na travnjaku. Oštrica pouzdano reže na potrebnu visinu rezanja preko širine rezanja od 37 centimetra, ostavljajući travnjak koji je užitak za vidjeti! Promjena noža kosilice traje samo nekoliko jednostavnih koraka.