Blade set RCX

Zamjenski noževi za robotsku kosilicu RCX osiguravaju oštro rezanje trave. Noževi se redovito mijenjaju kako bi se osigurala konstantno visoka učinkovitost košnje.

Oštrice robotske kosilice treba mijenjati svakih jedan do dva mjeseca kako bi se zajamčilo učinkovito rezanje i zdrav travnjak. Oštrice su potpuno naoštrene i kaljene s obje strane, što osigurava duži radni vijek. Set se sastoji od 12 zamjenskih noževa i 12 vijaka koji se lako mijenjaju rukom kako bi se omogućila laka zamjena oštrica.

Značajke i prednosti
Oštrice naoštrene s obje strane
  • Osiguravaju oštri rez kosilice.
  • Okretanjem kosilice naizmjenično u oba smjera, noževi su obostrano opterećeni i ostaju oštri dvostruko duže.
Jednostavna zamjena
  • Jednostavna promjena noža u svega nekoliko poteza.
  • Za promjenu oštrice trebate samo odvijač i čvrste rukavice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 12
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 36 x 18 x 1
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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