Oštrice robotske kosilice treba mijenjati svakih jedan do dva mjeseca kako bi se zajamčilo učinkovito rezanje i zdrav travnjak. Oštrice su potpuno naoštrene i kaljene s obje strane, što osigurava duži radni vijek. Set se sastoji od 12 zamjenskih noževa i 12 vijaka koji se lako mijenjaju rukom kako bi se omogućila laka zamjena oštrica.