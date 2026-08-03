Blower adapter kit

Omogućuje jednostavno infliranje i deflaciju madraca na napuhavanje, bazena, plovnih čamaca i drugih napuhujućih predmeta uz pomoć Kärcher Home & Garden usisavača za mokro i suho usisavanje.

Širok spektar primjena Kärcher Home & Garden usisavača za mokro i suho usisavanje dodatno je proširen setom adaptera za puhalicu. Kada se usisna cijev spoji pomoću funkcije puhanja, uređaj bez napora napuhuje madrace na napuhavanje, bazene, pomagala za plivanje pa čak i čamce na napuhavanje. Kada se usisna cijev spoji na usisnu priključnicu uređaja, zrak se automatski usisava, čime je ručno istiskivanje zraka postalo stvar prošlosti. Set dodataka sadrži adapter za spajanje na usisnu cijev usisavača za mokro i suho usisavanje te tri različite veličine mlaznica (S, M i L) koje su kompatibilne s ventilima na širokom rasponu napuhujućih proizvoda.

Značajke i prednosti
Inflacija pomoću funkcije puhala vlažnog i suhog usisavača
  • Štedi vrijeme i trud u odnosu na ručnu inflaciju
Deflacija pomoću funkcije usisavanja vlažnog i suhog usisavača
  • Brza i praktična deflacija u odnosu na ručno odstranjivanje zraka
Komplet pribora uključuje adapter i mlaznice u tri veličine
  • Adapter za sigurno spajanje na usisni crijevo
  • Tri uključene veličine mlaznica (S, M i L) kompatibilne su s ventilima na raznim napuhavajućim proizvodima i lako se montiraju na adapter
Pribor za sve Kärcher Home & Garden usisavače i vlažne i suhe usisavače
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-part) 2
Standardni nominalni promjer (mm) NW 35
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 110 x 70 x 80
Područja primjene
  • Napuhani proizvodi (npr. zračni krevet)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH