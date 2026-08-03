Širok spektar primjena Kärcher Home & Garden usisavača za mokro i suho usisavanje dodatno je proširen setom adaptera za puhalicu. Kada se usisna cijev spoji pomoću funkcije puhanja, uređaj bez napora napuhuje madrace na napuhavanje, bazene, pomagala za plivanje pa čak i čamce na napuhavanje. Kada se usisna cijev spoji na usisnu priključnicu uređaja, zrak se automatski usisava, čime je ručno istiskivanje zraka postalo stvar prošlosti. Set dodataka sadrži adapter za spajanje na usisnu cijev usisavača za mokro i suho usisavanje te tri različite veličine mlaznica (S, M i L) koje su kompatibilne s ventilima na širokom rasponu napuhujućih proizvoda.