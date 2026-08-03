Blower adapter kit
Omogućuje jednostavno infliranje i deflaciju madraca na napuhavanje, bazena, plovnih čamaca i drugih napuhujućih predmeta uz pomoć Kärcher Home & Garden usisavača za mokro i suho usisavanje.
Širok spektar primjena Kärcher Home & Garden usisavača za mokro i suho usisavanje dodatno je proširen setom adaptera za puhalicu. Kada se usisna cijev spoji pomoću funkcije puhanja, uređaj bez napora napuhuje madrace na napuhavanje, bazene, pomagala za plivanje pa čak i čamce na napuhavanje. Kada se usisna cijev spoji na usisnu priključnicu uređaja, zrak se automatski usisava, čime je ručno istiskivanje zraka postalo stvar prošlosti. Set dodataka sadrži adapter za spajanje na usisnu cijev usisavača za mokro i suho usisavanje te tri različite veličine mlaznica (S, M i L) koje su kompatibilne s ventilima na širokom rasponu napuhujućih proizvoda.
Značajke i prednosti
Inflacija pomoću funkcije puhala vlažnog i suhog usisavača
- Štedi vrijeme i trud u odnosu na ručnu inflaciju
Deflacija pomoću funkcije usisavanja vlažnog i suhog usisavača
- Brza i praktična deflacija u odnosu na ručno odstranjivanje zraka
Komplet pribora uključuje adapter i mlaznice u tri veličine
- Adapter za sigurno spajanje na usisni crijevo
- Tri uključene veličine mlaznica (S, M i L) kompatibilne su s ventilima na raznim napuhavajućim proizvodima i lako se montiraju na adapter
Pribor za sve Kärcher Home & Garden usisavače i vlažne i suhe usisavače
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-part)
|2
|Standardni nominalni promjer (mm)
|NW 35
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibilni uređaji
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Područja primjene
- Napuhani proizvodi (npr. zračni krevet)