Bočne metle s kombinacijom standardnih čekinja i trostruko tvrđih čekinja savršeno su prikladne za odvajanje i metenje vlažnog smeća. Njihova se primjena, primjerice, preporuča za metenje mokrog lišća koje se zalijepilo za pod. Bočne metle odgovaraju za strojeve za metenje S 500 do S 650.