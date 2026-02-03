Bočna metla
Dvije bočne metle za stroj za metenje sa specijalnim čekinjama za vlažno smeće. Odgovaraju za strojeve za metenje S 500 do S 650.
Bočne metle s kombinacijom standardnih čekinja i trostruko tvrđih čekinja savršeno su prikladne za odvajanje i metenje vlažnog smeća. Njihova se primjena, primjerice, preporuča za metenje mokrog lišća koje se zalijepilo za pod. Bočne metle odgovaraju za strojeve za metenje S 500 do S 650.
Značajke i prednosti
Specijalna čekinja od mješavine standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja
- Bolja moć ribanja za odvajanje i metenje vlažnih nečistoća.
- Pouzdano čisti čak i sitnozrnate nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|252 x 252 x 51
Područja primjene
- Staze
- Vlažna prljavština