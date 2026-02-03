Bočna metla

Dvije bočne metle za stroj za metenje sa specijalnim čekinjama za vlažno smeće. Odgovaraju za strojeve za metenje S 500 do S 650.

Bočne metle s kombinacijom standardnih čekinja i trostruko tvrđih čekinja savršeno su prikladne za odvajanje i metenje vlažnog smeća. Njihova se primjena, primjerice, preporuča za metenje mokrog lišća koje se zalijepilo za pod. Bočne metle odgovaraju za strojeve za metenje S 500 do S 650.

Značajke i prednosti
Specijalna čekinja od mješavine standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja
  • Bolja moć ribanja za odvajanje i metenje vlažnih nečistoća.
  • Pouzdano čisti čak i sitnozrnate nečistoće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja siva
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 252 x 252 x 51
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Staze
  • Vlažna prljavština
