Bočne metle za vlažno smeće S4

Dvije bočne metle stroja za metenje s posebnim čekinjama za vlažno smeće. Prikladne za strojeve za metenje S 4 do S 4 Twin.

Bočne metle sa standardnim čekinjama i tri puta tvrđim čekinjama savršeno su prikladne za odvajanje i metenje vlažnog smeća. Preporučuje se uporaba, primjerice, za metenje vlažnog lišća na tlu. Bočne metle odgovaraju strojevima za metenje S 4 do S 4 Twin.

Značajke i prednosti
Specijalna čekinja od mješavine standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja
  • Bolja moć ribanja za odvajanje i metenje vlažnih nečistoća.
  • Pouzdano čisti čak i sitnozrnate nečistoće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 250 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Staze
  • Vlažna prljavština
