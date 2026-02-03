Bočne metle za vlažno smeće S4
Dvije bočne metle stroja za metenje s posebnim čekinjama za vlažno smeće. Prikladne za strojeve za metenje S 4 do S 4 Twin.
Bočne metle sa standardnim čekinjama i tri puta tvrđim čekinjama savršeno su prikladne za odvajanje i metenje vlažnog smeća. Preporučuje se uporaba, primjerice, za metenje vlažnog lišća na tlu. Bočne metle odgovaraju strojevima za metenje S 4 do S 4 Twin.
Značajke i prednosti
Specijalna čekinja od mješavine standardnih čekinja i tri puta tvrđih čekinja
- Bolja moć ribanja za odvajanje i metenje vlažnih nečistoća.
- Pouzdano čisti čak i sitnozrnate nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 250 x 50
Područja primjene
- Staze
- Vlažna prljavština