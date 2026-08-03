Bristle strip WRE 18-55 3-er Pack

Zamjenska traka s čekinjama izrađena od najlona za jednostavno uklanjanje korova, prikladna za ergonomske Kärcherove baterijske odstranjivače korova WRE 18-55 i WRE 4.

Nije lijepo vidjeti korov kako niče po stazama i zidovima. Ali još je ljepše ako se neželjena izraslina može ukloniti brzo i bez napora – pomoću Kärcherovih uređaja za uklanjanje korova WRE 4 Battery i WRE 18-55. Zahvaljujući snažnom motoru, velikoj brzini i posebno remenu od najlonskih čekinja, koji je nježan prema površinama, a opet vrlo učinkovit. Ako se traka s čekinjama istroši, može se zamijeniti u nekoliko koraka bez ikakvih alata. I baš kao da se rad može nastaviti: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne opterećuje vaša leđa.

Značajke i prednosti
Efikasne najlonske četke
Zamjena četki bez specijalnog alata
  • Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Količina (Komad(a)) 3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 315 x 75 x 18
Područja primjene
  • Mahovina
  • Korov
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Created with AI (artificial intelligence)

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