Bristle strip WRE 18-55 3-er Pack
Zamjenska traka s čekinjama izrađena od najlona za jednostavno uklanjanje korova, prikladna za ergonomske Kärcherove baterijske odstranjivače korova WRE 18-55 i WRE 4.
Nije lijepo vidjeti korov kako niče po stazama i zidovima. Ali još je ljepše ako se neželjena izraslina može ukloniti brzo i bez napora – pomoću Kärcherovih uređaja za uklanjanje korova WRE 4 Battery i WRE 18-55. Zahvaljujući snažnom motoru, velikoj brzini i posebno remenu od najlonskih čekinja, koji je nježan prema površinama, a opet vrlo učinkovit. Ako se traka s čekinjama istroši, može se zamijeniti u nekoliko koraka bez ikakvih alata. I baš kao da se rad može nastaviti: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne opterećuje vaša leđa.
Značajke i prednosti
Efikasne najlonske četke
Zamjena četki bez specijalnog alata
- Za laku zamjenu istrošene najlonske četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|315 x 75 x 18
Područja primjene
- Mahovina
- Korov