Nije lijepo vidjeti korov kako niče po stazama i zidovima. Ali još je ljepše ako se neželjena izraslina može ukloniti brzo i bez napora – pomoću Kärcherovih uređaja za uklanjanje korova WRE 4 Battery i WRE 18-55. Zahvaljujući snažnom motoru, velikoj brzini i posebno remenu od najlonskih čekinja, koji je nježan prema površinama, a opet vrlo učinkovit. Ako se traka s čekinjama istroši, može se zamijeniti u nekoliko koraka bez ikakvih alata. I baš kao da se rad može nastaviti: brzo i temeljito uklonite suhu mahovinu i korov u položaju koji ne opterećuje vaša leđa.